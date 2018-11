Megnyugtatná a piacot, ha maradna az öt százalékos lakásáfa

Egy javaslat szerint 2023 végéig kitolnák a már engedéllyel rendelkező lakóingatlanoknál az öt százalékos áfa határidejét. A lapunk által megkérdezett szakemberek szerint nagyban megnyugtatná a piacot ez az intézkedés.

A kormány javaslata alapján még öt évig, azaz 2023 végéig továbbra is élne a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek az idén november elsején végleges építési engedéllyel rendelkeztek.

– Amikor korábban bejelentették, hogy megszűnik a kedvezményes lakásáfa a jövő év végétől, az még inkább felfűtötte a piacot és szinte minden építőipari munkaerőt a lakásépítkezésekre szivattyúzott – mondta Wagner Ernő okleveles építőmérnök, a Somogyi Megyei Mérnöki Kamara elnöke. – Ennek nyomán az uniós támogatással futó projektek kissé háttérbe szorultak, s több helyütt is megfeneklettek a teljesítés vonatkozásában.

– A kedvezményes lakásáfa meghosszabbítása azonban éppen a piac lehűtését célozza, s nagymértékben megnyugtatja az ágazatot, azt gondolom – tette hozzá Wagner Ernő. – Így nem olyan intenzíven áramlik át a munkaerő a lakásépítkezésekre például a közintézmények és egyéb uniós projektek helyett. S természetesen a magánépítkezéseknek is nagymértékben kedvez, sokakat érinthet ez a megyében is. Az intézkedés nélkül végleg elszabadultak volna az árak az ingatlanpiacon.

– Valóban pozitív fejlemény lenne, ha megmaradhatna 2023-ig a már építési engedéllyel rendelkező lakásokra az öt százalékos áfakulcs – mondta Boldizsár Balázs kaposvári ingatlanközvetítő. – Így az új lakások is kelendőbbek lehetnének az elkövetkező években. Nem mellesleg a piacot is megnyugtatná az intézkedés, a kivitelezőknek sem kellene kapkodniuk a már folyamatban lévő építkezésekkel, maradna több idő az utómunkálatokra is.

Fél évvel még kitolnák

Ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, úgy 2019. december 31. után azoknál az új lakóingatlanoknál alkalmazható az öt százalékos mértékű áfa, melyek építésére 2018. november 1-én már van végleges építési engedély, vagy – a 300 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében – az építését addig bejelentették. Az MTI cikke szerint az ingatlanfejlesztők is üdvözlik a javaslatot, de az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület fél évvel kitolná az építési engedély alapján biztosított lehetőséget, hiszen több ezer új lakás engedélyezési eljárása van folyamatban.