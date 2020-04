Kríziscsomaggal mentenék meg a hazai vállalkozói kört

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara aktív szerepet vállalt annak a javaslatcsomagnak a megalapozásában, ami segíthet kilábalni a koronavírus okozta nehéz gazdasági helyzetből. Tizenegyezer somogyi vállalkozás véleményét kérték ki ehhez a közelmúltban.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) már összeállította és eljuttatta a kormány számára a második kríziscsomagját, ami a hazai vállalkozói kör kiemelt támogatását tartja elsődlegesnek, és munkahelyek megtartását szolgáló intézkedéseket is tartalmaz. A javaslat elkészítését egy széles körű felmérés előzte meg annak érdekében, hogy pontosan azonosíthatóak legyenek azok a problémák, melyekkel a helyi vállalkozások a járványhelyzet miatt szembesülnek napjainkban.

Mint azt a Somogyi Hírlap megtudta, a felmérésben a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara is részt vett. Több, mint 11 ezer Somogy megyei vállalkozás számára küldte meg elektronikusan a kérdőívet, honlapján és Facebook-oldalán is elérhetővé tette. A MKIK-hez visszaküldött kérdőívek alapján Somogy megyéből összesen százötven javaslat érkezett.

– A vállalkozások javaslatainak jelentős hányada az adó- és járulékmentesség kiterjesztésére vonatkozott a kedvezményezettek jelenlegi körén túl, a többi szektor szereplőire is, a következő néhány hónapra – mondta erről lapunknak Németh Krisztina, a SKIK titkára. – Különösen sok ilyen vélemény érkezett azoktól a vállakozóktól, akik a kata adózási kör igénylőihez tartoznak.

Érkeztek javaslatok a pályázati kötelezettségek alóli felmentésre és a 15 órai boltbezárás eltörlésére is. A válaszadók fontosnak tartanák az iparűzési adó kedvezményt. A vélemények között szerepelt még a tevékenység újraindítását segítő támogatás, a foglalkoztatottak bérköltségének állam általi átvállalása és a bérkompenzáció.

Megtudtuk, a felmérésen kívül a SKIK részt vett a járványhelyzetről szóló gazdasági vonatkozású kutatásokban is. A Budapesti Corvinus Egyetem kérdőívét juttatták el a somogyi vállalkozásokhoz, melynek témája a koronavírus hatása a távmunkára és a távoktatásra.

A kamara szakképzési tanácsadói és referensei háromszáz, gyakorlati képzést folytató somogyi vállalkozást kerestek meg telefonon az elmúlt időszakban, hogy pontos képet kapjanak a képzőhelyek jelenlegi gazdasági helyzetéről és a gyakorlati oktatás megvalósítási lehetőségeiről. Az összegyűjtött információkat továbbítják a MKIK-nek, hogy így képviseljék a vállalkozások érdekeit a szakképzés területén is.

Folyamatosan tájékoztatnak az aktuális kérdésekről

A kamara munkatársai telefonon és e-mailen továbbra is a vállalkozások rendelkezésére állnak, bár most a személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet miatt határozatlan ideig szünetel. Sokan fordulnak segítségért, információért a kamarához, főleg jogi, üzletviteli kérdésekben. A nemzetközi okmányhitelesítés, a Széchenyi Kártya ügyintézés előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően tovább működik, és a Békéltető Testület eljárásai írásban folytatódnak.

A kamara honlapján megtalálhatók az elérhetőségek, valamint aktuális, kifejezetten a járványhelyzettel összefüggő, vállalkozásokat érintő hírek is olvashatók. Itt hívja fel a kamara a figyelmet azokra a képzésekre, melyek a jelenlegi helyzetben is elérhetőek. Ilyenek például az ingyenes digitális 60 perces kurzusok, vagy egy, a cégek életben tartásáról szóló élő videókonferencia.