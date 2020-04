Megtakarításokból és hitelből fizetik a béreket

A koronavírus járvány átmenetileg megbénította az egyik kaposvári üzletasszony vállalkozásait.

Az építőiparban és a vendéglátói szektorban is érdekelt Járfás Rózsának havonta mintegy hétmillió forint a kiadása, bevétele pedig nincsen. Az amúgy nyüzsgő rendezvényekkel teli belvárosi étterme jelenleg kong az ürességtől, az épület ugyanis a koronavírus kirobbanása óta zárva van.

– Az éttermet „agyonvágta” a járvány – kezdte Járfás Rózsa. – A vírus miatt semmilyen csoportos eseményt nem lehet tartani, ezért nincsen bevételünk. Az még nagyobb baj, hogy nem csak azokat a rendezvényeket mondták le, amelyek most lennének a hetekben, hanem a nyáriakat is. Ez főként az esküvőket érinti. Volt, amit át kellett tenni a jövő évre, de olyan is, amit végleg visszamondtak. Ennek ellenére nem küldtem el a dolgozóimat, mindenkit megtartottam, mert jó munkaerőt nehéz találni. Továbbra is fizetem az embereknek a bérét, hiszen nekik is meg kell élni. Csak az éttermi vállalkozásunknál havi négymillió forint a kiadás.

– A fejlesztésre szánt pénzeket átcsoportosítottuk – folytatta Járfás Rózsa. – Voltak terveink, de azt az összeget a kiadásainkra kellett költenünk. Most pedig azon gondolkodunk a férjemmel, hogy milyen forráshoz nyúljunk hozzá, hogy ebben a helyzetben továbbra is fedezni tudjuk a kiadásainkat. Elképzelhető, hogy felveszünk egy kamatmentes hitelt, mert a legfontosabb, hogy megtartsuk a dolgozóinkat.

– Sajnos az építőipari vállalkozásunkban sem jobb a helyzet – hangsúlyozta. – Természetes kövekkel dolgozunk, amelyeket Olaszországból szerzünk be, de február 20-án leálltak a gyártással, így most nincsen alapanyagunk. Több munka is félbeszakadt emiatt, ráadásul van olyan épület amelyet felállványoztattunk, de nem tudunk dolgozni, viszont az állvány bérleti díját továbbra is fizetnünk kell. Ennél a vállalkozásunknál csaknem hárommillió forint a havi kiadásunk – fogalmazott Járfás Rózsa, majd hozzátette: lényegesen kevesebben kérnek tőlük árajánlatot, ezért komoly visszaesésre számítanak az építőiparban.