Az állam is tulajdonos lett a Balatoni Hajózási Zrt-ben

Újra tulajdonos az állam a Balatoni Hajózási Zrt.-ben. Az állam átvállalta a január 31-ig esedékes tőkejuttatás kötelezettségét a tulajdonos önkormányzatoktól, így a társaság 1 milliárd 424 millió forint névértékű részvénycsomagja is átkerült az államhoz.

Több mint tíz év után ismét tulajdonossá válik az állam a Balatoni Hajózási Zrt.-ben azzal, hogy 1,4 milliárd forint értékű részvény kerül a tulajdonába. Ez az összeg pontosan megegyezik annak a tőkejuttatásnak a mértékével, amit január 31-ig kellett volna a Bahartban tulajdonos tóparti önkormányzatoknak végrehajtaniuk a cégben. A tőkejuttatás elengedéséért cserébe tehát az állam tulajdonjogot szerzett, a tulajdonosi jogokat a Magyar Turisztikai Ügynökség gyakorolhatja. Az érintett településekkel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kezd egyeztetni. A kormányhatározat arra is kitér, hogy az állami szerepvállalással hatékonyabban valósulhatnak meg olyan korszerűsítések, mint a hajóflotta vagy a strandok és kikötők karbantartása.

A Balatoni Hajózási Zrt. részvénycsomagja korábban két részletben került a tóparti, kikötővel rendelkező önkormányzatok tulajdonába. Huszonkét települési önkormányzat első körben 51 százalékban vált a társaság tulajdonosává, majd 2008 májusában a kisebbségi részvénypakett is hozzájuk került azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosoknak összesen mintegy 2 milliárd forintos tőkeemelést kell végrehajtaniuk a cégben.

Az első részlet, nagyjából 576 millió forint befizetése még 2008-ban esedékessé vált, míg a következő körben az önkormányzatoknak – az eredeti kitétel szerint 4 éven belül, azaz 2012. október 31-ig – tulajdoni hányaduk arányában mintegy 1,4 milliárd forinttal kellett volna tőkét emelniük a Bahartban. A tulajdonosok kérésére a tőkeinjekció befizetését előbb 5 évvel halasztották el, majd többszöri módosítás után, legutóbb egy évvel ezelőtt, 2019. január 31-ig kaptak haladékot.

A hajózási részvények részben emiatt, többször cseréltek a gazdát. Siófok vásárolta a legtöbb részvényt, így a város eredetileg 20 százalékos tulajdoni hányada mostanra nagyjából 44 százalékot tesz ki.

Korszerűsítés előtt a szolgáltatások

Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója korábban többször is beszélt arról, hogy a három évvel ezelőtt elfogadott stratégia mentén jó ütemben halad a cég modernizációja. A Bahart flottája az elmúlt években új hajókkal bővült, épült vitorláskikötő, a társaság új ügyfélközpontot hozott létre, és rendre dőlnek meg az éves forgalmi rekordok is a személyhajózásban és a kompközlekedésben is. A vezérigazgató arra is rámutatott, hogy a további hatékony fejlődés az állami szerepvállalás nélkül szinte elképzelhetetlen.

Mióta az állami tulajdonszerzés bekerült a köztudatba, több elképzelésről is hallani lehetett a cég átalakítása kapcsán. Ilyen volt az is, hogy a turisztikai és a közlekedési ágat ketté kellene választani. Információink szerint a balatoni fejlesztési koncepcióval összhangban felmerült: gyors vízi taxikkal tennék hatékonyabbá a vízi közlekedést, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen a Balaton egyik pontjáról a másikra eljutni, és ne csak este 11-ig.