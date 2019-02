Milliók kerülnek a somogyi vadgazdákhoz

Másodízben adhatták be igényeiket a vadászatra jogosultak az Országos Vadgazdálkodási Alap pályázati kiírására. Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) küldöttgyűlése még decemberben határozott arról, hogy az idei pályázatokra 650 millió forintos keretet különít el.

A tavaly ősszel beadott pályázatok kapcsán az OMVK elnöksége januári ülésén 472 pályázat támogatásáról döntött, amelyek támogatási igénye 515 millió forint. A beadott pályázatok közül 93-at utasítottak el formai, vagy szakmai hibára hivatkozással mintegy 61 millió forint értékben. Somogy megyében az idei évre tizenhét vadászatra jogosult harminchat pályázatot adott be. – Somogy megyében jellemzően vadföldi növények telepítésére, őzetetők kihelyezésére, csapdázásra és a vadászterületek vízmegtartó képességének megőrzésére adtak be pályázatokat – mondta el Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezetének titkára. – A pályázatok eredményeiről folyamatosan értesítik a vadászatra jogosultakat.

A csapdázásra különösen sokan pályáztak, hiszen a ragadozók olyan problémát jelentenek a vadászoknak, amely leküzdéséhez nem mindig elég a fegyver. – A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége már megkapta az értesítést a sikeres pályázatáról – mondta el a Szövetség fővadásza, Kemenszky Péter. – Róka, aranysakál befogására alkalmas csapdák beszerzését tervezzük és két őzetetőre pályáztunk. A csapda nagyon hasznos a vadgazdálkodásban, mert 24 órában kint van a területen. Igaz ellenőrizni kell, de jól használható azoknál a ragadozóknál, amelyeket lőfegyverrel nem tudunk utolérni.

A szőrmés ragadozók és szárnyas kártevők az utóbbi években komoly problémát okoznak a vadgazdálkodóknak, jelentősen túlszaporodtak. A dolmányos varjú, a szarka és a szajkó állománya részben az EU madárvédelmi irányelvei miatt duzzadt fel. – Az uniós csatlakozást követően ezeket a fajokat a fészkelési idejükben időszakos védelemben részesítjük, míg korábban egész évben gyéríthetőek voltak – mondta Kemenszky Péter. – Így, tulajdonképpen csak akkor szabad rájuk vadászni – július 1-től – amikor egy fészekalja fióka felnőtt és kirepült. Ekkorra az év eleji állomány már a sokszorosára nő.

A másik komoly szakmai kihívás az aranysakál, amely egyrészt nagyon elszaporodott, másrészt roppant figyelmes és nem könnyű terítékre hozni. Ez problémát jelent a Gyótai Vadásztársaság területén is. – A csapdapark fejlesztésére is pályáztunk mind a szőrmés, mind a szárnyas kártevők apasztására – mondta el lapunknak Varga Zoltán, a társaság titkára. – Nagyvadas terület lévén elsősorban a róka és az aranysakál okoz gondot. Utóbbi növekedést is mutat, rengeteg van a területen.

Ezen kívül a társaság sikeresen pályázott vadföld létesítésére is. – Vegyes magkeverékből álló vadföldet szeretnénk létesíteni 30 hektáron – tette hozzá a szakember. – Ezt öt részre, mozaikosan elosztva vetnénk majd el. A Gyótai Vadásztársaság Somogy megyében kiemelkedő a gímszarvas tekintetében, ezért jelentős az állomány létszáma.

Egyrészt a vadkár csökkentése érdekében létesítenek vadföldeket, másrészt az állomány minősége szempontjából sem mindegy, hogy talál -e a szarvas megfelelő táplálékot a területen vagy sem. A két cél megvalósítására összesen másfél millió forintot nyert a társaság.