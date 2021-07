Munkaerőből és teljesíthetetlen kérésekből sincs hiány

Elszívja az építőipar az erejük teljében lévő fiatal férfiakat a vendéglátásból, sok kezdő pedig irreális elvárásokkal érkezik a Balatonhoz.

– Szerencsés vagyok, mert nekem visszajöttek a dolgozóim – mondta Makkos Péter, fonyódi vállalkozó. – A szakképzett munkaerő ritka, sok a pályaelhagyó, akik találtak éves állást és néhány balatoni hónapért nem adják azt fel. Sokan éppen a pandémia miatt döntöttek úgy, hogy szögre akasztják a felszolgáló kötényt és inkább másutt próbálnak szerencsét. A fiatal férfiak körében például jellemző, hogy inkább az építőiparban vállalnak munkát, hiszen az jobban fizet, mint a vendéglátás és utóbbit a koronavírus óta bizonytalannak is érzik. Fizikailag ugyan jóval megterhelőbb, mint naphosszat csinos ruhában ételeket és italokat felszolgálni.

– Szezonális kollégákat borzalmasan nehéz találni, mert irreálisak az igényeik mind a fizetésben, mind a szabadnapok számában – mondta Tóth Balázs, a lellei BL Yacht Club ügyvezetője. – Volt olyan belépőnk, aki elkezdett dolgozni és közölte, hogy szerinte több fizetés járna ezért a munkáért. Pedig nálunk nincsenek hosszú műszakok, mert két műszakban járnak a dolgozók és jár mindenkinek a szabadnap.

Szili Zsolt, zamárdi vállalkozó szerint a probléma onnan ered, hogy a fiatal pályakezdők sokszor felülnek az interneten is olvasható híreknek, miszerint milliókat lehet keresni a Balatonon. – Sokat keresni lehet, de ahhoz sokat is kell dolgozni – mondta. – Az előszezonban sokan jelentkeztek, de teljesíthetetlen elvárásaik voltak. Aztán júniusban alig voltak jelentkezők de most ismét sokan kopogtatnak munkáért. Lejjebb adták az igényeiket, el akarnak helyezkedni.