Nem csökkennek, de nem is drágulnak az éttermi ételek

Az adóterhek összességében csökkentek, de az adminisztráció több lett a januártól bevezetett turizmusfejlesztési hozzájárulással, vélekednek a Somogy megyei vállalkozások vezetői. Az új különadó vesztesei a kisebb éttermek és falusi vendéglátással foglalkozók lehetnek.

Az új turizmusfejlesztési koncepció részeként két lépcsőben öt százalékra mérsékelte a kormány a turizmus áfáját. Ez azonban csak az éttermekben helyben készített és fogyasztott ételekre és a nem alkoholtartalmú italokra vonatkozik.

Azonban ezeknek az üzleteknek az öt százalékos áfa mellett, négy százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást is kell fizetniük. Tehát a korábbi tizennyolc százalékról így összességében kilenc százalékra mérséklődött az adó mértéke. Ezt az adót ugyanúgy kell fizetni, mint az általános forgalmi adót (áfa), csakhogy ezt a teljes nettó árbevétel után számolják.

Makkos Péter fonyódi étteremtulajdonos szerint, az adó mértékével nincs gond, de az adminisztrációs terhek ezzel növekedtek. – Ez pluszterhet jelent, nyilvánvalóan ezt a pénztárgépben is meg kell jeleníteni – mondta Makkos Péter. – Nem beszélve arról, hogy más adókulcs vonatkozik az alkoholos italokra, a helyben készített nem alkoholtartalmú termékekre és megint más a kiszállításra.

Makkos Péter szerint, túl bonyolult a szektor adózása. – A legnagyobb probléma a vendéglátásban, hogy nincs egységes áfa – vélekedik a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa. – Csak termék csoportokra van, pedig úgy gondolom, hogy ágazati szinten kellene egy egységes adókulcs.

Hozzátette: eleve át kell az új rendre állni. Ebbe még a szezonra belerázódhatnak azok a balatoni vendéglátók, akik egész éven át nyitva vannak. Viszont azok, akik csak szezonálisan, majd a turista áradat érkezésekor szembesülnek a nehézségekkel. – Ezt sokkal nehezebb a nyári csúcsforgalomban megoldani – mondta Makkos Péter. – A szabályok betartása elég nagy körültekintést igényel, hibázási lehetőség nem fordulhat elő. Ahol azonban szezonális munkaerő van, ott be kell ezeket tanítani.

Összességében az jó, hogy kevesebbet kell fizetni, de az nehézség, hogy nagyobb odafigyelést és több adminisztrációt igényel az idei adóváltozás, summázta Makkos Péter. Az adócsökkenés miatt azonban szerinte nem lesznek olcsóbbak az éttermi ételek, de nem is gondolja, hogy drágulnának.

A berzencei Aranypatkó Lovasudvart és Vendégházat üzemeltető Maronicsné Novográdecz Katalin egyáltalán nem örül a turizmusfejlesztési hozzájárulásnak. – Én ettől még nem látok változást a szektorban – mondta el kérdésünkre. – Főleg rendben van ez egy nagyvárosban, vagy a Balatonnál, ahol üdülőterületen szolgáltatnak a vállalkozók, de én például egyedül próbálok falusi turizmust létrehozni, saját erőből.

Hozzátette: az még rendben is volna, hogy az állam a befolyt összegeket a turizmus fejlesztésére fordítja. Ám nem gondolja, hogy ebből ő bármit is érzékelni fog. – Az tisztán látszik, hogy a turizmus mely részére fordítják a fejlesztési pénzeket – szögezte le a berzencei a falusi vendéglátó. – A falusi turizmus eddig sem profitált különösképpen. Mi csak nagyon profin összeállított projektekkel nyerhetünk pályázati támogatást is, a mi szakterületünkön az ember csak a kreativitására támaszkodhat.

Az áfa megváltozott a szállodákban is, ott 18 százalék terheli a szolgáltatást, a közétkeztetés adója azonban maradt a legmagasabb 27 százalékos sávban.