Nem engedné ki a szelet a vitorlából a BAHART   

Elkészítette a vészforgatókönyvet a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART), hiszen a koronavírus járvány miatt a legtöbb turizmusból élő vállalkozáshoz hasonlóan a társaság is nehéz helyzetbe került.

Egy koronavírus előtti tavaszon április végén már a habokat szelik a balatoni személyhajók. Most azonban el sem tudta indítani a hajózási társaság a szezont, és egyelőre még az sem látszik tisztán mikor ér véget a kényszerű kikötés. – Egyelőre személyhajóink nem üzemelnek – mondta lapunk kérdésére Kollár József, a BAHART vezérigazgatója. – Most úgy látjuk, hogy valószínűleg májusban sem tud elindulni a személyhajózás a Balatonon, de nagyon reméljük, hogy júniusban már járhatnak majd a hajóink. Ezért tehát május elsején sem érdemes várni a hajót a fonyódi kikötőben, hiszen nem lesz vízijármű amellyel a túlpartra utazhatnának a turisták.

A komp ugyan közlekedik most is, de a rév forgalma harmadára esett vissza az ilyenkor szokásoshoz képest. – A társaságnak komoly veszteségekkel kell ezért szembenéznie, még a legoptimistább előrejelzések szerint is – fogalmazott a társaság vezérigazgatója. – Készült egy reorganizációs terv, amely áttekintette a társaság működését, az esetleges tartalékokat, lehetőségeket. Ennek alapján igyekszünk reagálni a válságra.

A terv több olyan intézkedést is tartalmaz, amelyek szükségesek a működőképesség megőrzéséhez, és a talpon maradáshoz, azaz, hogy tovább tudjon működni a társaság.

Kollár József hozzátette: ennek érdekében a gazdaságtalan járatok megszüntetésén, a forgalom felülvizsgálatán át egy sor olyan intézkedésre kényszerülhetnek, amelyekkel csökkentik a költségeket és megőrizhetik a munkahelyek nagy részét a vállalatnál. A jövő nyilván nagyban függ a járvány alakulásától. Ha nem súlyosbodik a helyzet, és júniusban már meg tudunk kezdeni egy bizonyos szintű hajózást, akkor reményeink szerint a veszteségek ellenére megőrizhetjük a működőképességünket.

A reorganizációs terv szerint lesznek megszűnő hajójáratok, de átvizsgálták a kikötők forgalmát is, és a kevésbé látogatottak lekerülhetnek a hajózás balatoni térképéről. A szakmai anyag akkor élesedik, ha a tulajdonosok rábólintanak.