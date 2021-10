Nutella lesz a balatoni mogyoróból

Végéhez közeledik a mogyorószüret Balatonboglár és környékén. Az aszályos időjárás miatt közepes termést tudtak csak betakarítani, viszont a minőség kiváló. A balatoni mogyorót édesipari vállalatok vásárolják, csokoládék és krémek alapanyaga.

Kézi fújógéppel sorokba rendezik a mogyorót Balatonboglár határában, majd összegereblyézik a termést és géppel felszippantják, amely különválogatja a leveleket és a port a mogyorótól. – Október elején kezdtük és a napokban végzünk a szürettel – mondta Gyenes Szilárd, aki 2,5 hektáron termeszt mogyorót, s családja már harminc éve foglalkozik ezzel. – Az aszály miatt közepes a termés, viszont a laboreredmények alapján kiváló a minőség, mind az olaj, mind a vitamintartalmat tekintve. Szerencsére a tavaszi fagyok és a nyári jégesők elkerülték az ültetvényt.

Maga készítette válogatógépébe kerül a mogyoró, majd többségében külföldi piacokra, a Benelux államokba indul útnak. Nutella, mogyorós csoki lesz belőle, az apróbb szemeket pedig vetésre viszik, például az autópályák mentén ültetik el.

Alig kéttucatnyian foglalkoznak vele Somogyban

Enyhén emelkedett a felvásárlási ár, kilóját 1200 forintért tudják most eladni a bogláriak. A mogyorót kézzel is átválogatják, hogy biztosan ne legyen benne egy rossz szem se. A törőgép mellett van pörkölőgépük is, pörkölt mogyorót is készítenek. Gyenes Szilárd elmondta: a kedvelt fajták továbbra is a római és a barcelona, amelyek már ötödik éve fordulnak termőre. Somogyban kéttucatnyi termesztő foglalkozik mogyoróval negyven hektáron. A legtöbben héjasan adják el a termést, egy-két termelő foglalkozik feldolgozással, például mogyoróolaj készítésével. A mogyoró gazdag telítetlen zsírsavakban, fogyasztásával csökkenthető a szívbetegségek kockázata. Emellett sok benne a növényi rost és a B1- és E-vitamin is.

Fotók: Lapat Lili