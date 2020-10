Online töltik a hűtőt, a szekrényt

Az évek óta ütemesen növekedő internetes kereskedelem szerepe jelentősen felértékelődött az első járványhullámban.

A webáruházak forgalma áprilisban minden korábbi karácsony vagy fekete péntek-akciózás toronymagas forgalmát túlszárnyalta, az online megrendelések ősszel is többszörös értékeket mutatnak.

Mára az idősebb korosztálynál is rutinná vált, hogy a megszokott áruházi választék otthonról kényelmesen elérhető. A családok odautazás, válogatás, cipekedés nélkül tölthetik fel a kamrát, hűtőt. A fogyasztási szokásaink várhatóan kitartanak a kényelmesebb forma mellett, a könnyen kezelhető online üzletek azt is bizonyították, hogy a váratlan helyzetekben is folyamatos beszerzési forrást jelentenek országszerte.

Az e-vásárlás terjedését az is indokolja, hogy az aktuális járványügyi szabályokhoz igazított házhoz szállító szolgáltatás érintés- és készpénzmentesen, időkorlát nélkül juttatja célba a csomagot.

Elegendő, ha felkeresik a megszokott üzlethálózat webes felületét, ahol akár heti bontásban jó előre kiválaszthatják, melyik napon, mikor szeretnék házhoz kapni az eddig is ismert és megbízható élelmiszert, termékeket.