Pincért a csontozóba? Lenne munkahely a húsiparban

Miközben több somogyi vállalkozás elbocsátásra kényszerül a koronavírus-krízis miatt, a húsipari cégek dolgozókat keresnek. Az egészségügyi kiskönyv kiállítása viszont most nem egyszerű.

A napokban több húsipari cég jelezte, hogy a megnövekedett rendeléseik miatt bővítenék dolgozóik létszámát. A szabályok szerint csak egészségügyi kiskönyvvel dolgozhatnak, ennek kiállítása viszont nehézkes a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. –Tüdőszűrő és egy üzemorvosi vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló egészségügyi kiskönyvet kaphasson – mondta Szilvási Zoltán, kaposvári üzemorvos. Hozzátette: a koronavírus miatt csökkentették az orvos és beteg közötti kapcsolatot, csak előzetes, de időszakos vizsgálatokat nem csinálnak. A nagyobb probléma a tüdőszűrő vizsgálatok elvégzése.

A húsipari cégek abban bíznak, hogy munkájukat elvesztő pincérek, szakácsok jelentkeznek az álláshelyekre, akik rendelkeznek egészségügyi kiskönyvvel.

A Kométa Zrt. több munkakörben keres dolgozókat, s a tüdőszűrésnél is igyekszik segíteni. A vágóhídra és a csontozóba húsfeldolgozó szakmunkásokat várnak, ezen kívül csomagoló, húsfeldolgozó, illetve raktári betanított munkásokat is keresnek. Szükségük van takarítókra, konyhai kisegítőkre, targoncásra, villanyszerelőkre és gépészekre is – mondta Prohászka Balázs, a Kométa Zrt. ügyvezető-helyettese. A 800 dolgozó közül 600-an vesznek részt a közvetlen termelésben.

Szaktudástól is függ a kereset

A Kométa Zrt.-nél a szakképzetlen dolgozók kezdő órabére 1150 forint – közölték lapunkkal. – Szaktudástól és gyakorlattól függ, hogy mennyit keresnek a szakmunkások. Esetükben több fizetési kategóriát alakítottunk ki, s ők jóval többet kapnak, mint a szakképzetlen kollégák – hangsúlyozta az ügyvezetőettes. Prohászka Balázs arról is beszélt: mivel a kaposvári cég létfontosságú üzem, szükség esetén számítanak a honvédelmi irányító törzs szervező segítségére egyebek mellett az ember- és árumozgás biztosításában.