Piros ruhába bújva viszik a kaposváriak vacsoráját

Óránként átlagosan kétezer forintot keresnek azok a futárok, akik a NetPincér egyenruháját öltik magukra. Kaposváron is egyre több piros ruhás ételkiszállítóval lehet találkozni, akik között nem csak tapasztalt futárok, hanem színész és táncoktató is található.

A legnagyobb hazai ételfutár-szolgálat tavaly tavasszal indította el a szolgáltatást Kaposváron. A városlakók hamar megszerették a kényelmes ételrendelést a koronavírus-járvány első hullámában, és mivel a cég forgalma folyamatosan növekedett, egyre több partnerre volt szükségük. Az ételkiszállítással foglalkozó vállalkozás nem alkalmazza a futárokat, hanem partneri szerződést köt velük, így mindenki egyéni vállalkozóként keresi meg a kenyerét.

Nem is rosszul, hiszen a járvány miatt teljesen átalakultak az emberek szokásai. Mivel az éttermek zárva vannak, a legtöbben házhoz rendelik az ebédet vagy a vacsorát, ezért a futárok bizonyos időszakokban megállás nélkül dolgoznak.

Páger Mónika pontosan egy hónappal ezelőtt kezdett el dolgozni a NetPincérnél. Elmondása szerint megéri futárkodni, hiszen óránként átlagosan kétezer forintot lehet keresni, amiből még ki kell fizetni a költségeket. Forgalomtól függ, hogy óránként mennyi ételt tud kiszállítani, de három-négy cím teljesíthető.

Kurucz Sándor nemcsak kiszállítással foglalkozik, hanem futárkapitány is. Az ő feladata az is, hogy az új partnereknek minden felszerelése meglegyen és bizonyos ügyekben tartsa a kapcsolatot a központtal. Tavaly áprilistól dolgozik futárként, de csak másodállásban. – Igény van erre a szolgáltatásra – fogalmazott. – Egyre többen rendelnek ételt és a kiszállítást kérő éttermek száma is növekszik, ezért szükség van a partnerekre is. Jelenleg több mint húszan dolgozunk a NetPincérnek. Nagyon vegyes a csapat, többségében férfiak vagyunk, de egy-két nő is csatlakozott hozzánk. Egyik partner társunk például kerékpárral viszi ki az ételt, bár néha ő is autóba ül – tette hozzá Kurucz Sándor.

A NetPincér kaposvári partnerei csak a városon belül szállítanak házhoz, Toponárra és Kaposfüredre például már nem. A műszakok délelőtt fél tizenegykor kezdődnek és este fél tizenegyig tartanak. A cég decemberi felmérése szerint, országosan a kaposvári futárok kapják a legtöbb borravalót. Ezt úgy tudják mérni, hogy már az étel rendelésekor meg lehet adni, hogy mekkora összeggel ismerjük el a kiszállítók munkáját.

Zökkenőmentesen szállítanak – kedvesek, udvariasak

Bekker Ildikó, a Kapos Street Food tulajdonosa megkeresésünkre elmondta: a koronavírus-járvány első hullámában saját ételkiszállítóik is voltak, a második hullámban azonban már nem tudtak velük dolgozni, mert máshol helyezkedtek el. Ezután új futárokkal próbálkoztak, de sajnos nem ment minden zökkenőmentesen, ezért mást kellett kitalálniuk, így jutottak el a NetPincérhez. Sokan rendelnek ételt ezzel a szolgáltatással, a legtöbben csütörtökön és pénteken délben, illetve az esti órákban. Kiemelte, a futárok nagyon kedvesek és udvariasak, a munkájukra pedig eddig még nem érkezett panasz, hiszen mindent időben házhoz szállítanak. Bekker Ildikó hozzátette, a vírus előtt nem foglalkoztak ételkiszállítással, de ha véget ér a vírushelyzet utána is lehet majd tőlük rendelni.