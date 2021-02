Pontokba szedték javaslataikat, a legfontosabb: nyitnának a fürdők

Ha bejelentik a hivatalos nyitás időpontját, néhány napra szükségük lesz a somogyi fürdőknek a rendszerszerű üzemeltetés megindításához. Most örülnének némi anyagi támogatásnak, de igazából már annak is, ha a fürdőújranyitási akcióterv első pontja megvalósulna.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Habár még nem tudni pontosan, mikor indulhat újra a járvány utáni élet, a turizmus és vendéglátás legtöbb szereplőjéhez hasonlóan a fürdők is várják az újranyitást.

Megkezdenék a felkészülést is, ha ismert lenne a dátum. Ezért jelent meg a fürdőújraindítási akcióterv, amely tizennégy pontba szedi azokat javaslatokat, amelyek szükségesek a fürdők és gyógyfürdők újraindításához. Ezek között az első, hogy a biztonságos újraindításhoz időre van szükségük.

– Ha végre eljön az idő, újra fel kell tölteni a medencéket, vízmintákat venni – mondta Pozsár Sándor, az Igali Gyógyfürdő vezetője. – Ez olyan lesz, mint egy rendes tavaszi nyitás. Ehhez nekünk legalább tíz napra van szükségünk.

Pozsár Sándor már akkor is elégedett lenne, ha ez az egy pont megvalósulna a tizennégyből. De azt is kérte a Fürdőszövetség, hogy a tavaszival ellentétben ezúttal egy lépcsőben nyissák meg a lehetőséget kül- és beltéri medencék számára.

– Nálunk nincs vízforgató – mondta kérdésünkre Kara Lajosné, a csisztapusztai termálfürdő vezetője. – Néhány napra itt is szükség van arra, hogy feltöltsük a medencéket. De, ha a termálmedencéket nem engedélyezik, hátrányba kerülünk.

Buzsákban mindent megtesznek azért, hogy egyetlen dolgozót se kelljen elküldeniük. Igénybe veszik a járuléktámogatást. A siófoki Galerius fürdőben is csak a teljes nyitás segíthetne érdemben. – Télen a Galerius jelentős bevételt termel a Balaton-parti Kft. számára, hiszen az év 12 hónapjában nyitva van „békeidőben” – mondta Szendrődi Tamás a kft. pénzügyi igazgatója. Hozzátette: nekik is elég volna néhány nap, hiszen a medencékben most is van víz, és a fűtés, szellőztetés is folyamatosan megoldott. Tehát bármikor tudnának nyitni, ami most szinte az összes létesítménynek létfontosságú lenne.

A somogyi fürdők szerint jót tenne az ágazatnak az áfacsökkentés

A 14. pontban a fürdőszövetség azt is kéri, hogy a bértámogatást a jelenlegi 50-ről 75-re emeljék augusztus végéig, s rendezzék a gyógyászati szakdolgozók bérét. Jogos kérésnek tartják a térítési díjak háromszorosra emelését januártól visszamenőleg. A forgalom normalizálására egy úgynevezett poszt-Covid rehabilitációs program indítását és Erzsébet családi fürdőjegy programot indítanának. De kommunikációs kampányok indítását, támogatását, újranyitási támogatást, s a kiesett bevételek kompenzálását is kérnék. S javasolják az újraindítási gyorskölcsön kiterjesztését az önkormányzati és az állami tulajdonú fürdőkre is.

A fürdők nem terveznek áremelést, de az erre vonatkozó moratóriumot felfüggesztenék. Kérik a gazdasági stabilitási törvény alóli felmentést, s a régóta várt áfacsökkentés is a javaslataik közé került.

Fotó: Németh András