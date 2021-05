Rálépnének már a gázpedálokra a somogyi buszosok

Már több mint négymillióan megkapták a koronavírus elleni oltást, s az újranyitást a belföldi különjárati utaztatásra szakosodott buszos társaságok is nagyon várják. Németh József az ágazatban nem számít gyors rajtra, szerinte eleinte inkább rövidebb, somogyi utazásokra indulnak majd a kirándulók.

A Németh Travel Kft. Nagygát utcai telephelyén sorra parkolnak az autóbuszok.

– A különjárati buszos piac tavaly kiütéses vereséget szenvedett a koronavírustól – mondta Németh József ügyvezető. – A 2008-as gazdasági világválság hatásai messze nem voltak olyan súlyosak, mint amilyen ez a járvány volt. Bevételünk – az előző évhez képest – 2020-ban 85 százalékot zuhant. A különjárati munkák szinte teljes egészében leálltak, korábban nagy megrendelőink voltak az iskolák is. A pandémia előtt 33 buszt üzemeltettünk, pillanatnyilag 19 áll a parkolóban, az utóbbi egy évben több járművet szétbontottunk és kivontunk a forgalomból. Most egy Kaposvár környéki ipari vállalathoz szállítunk munkásokat, s hébe-hóba előfordul, hogy az egyik nagy áruházlánc leltározó alkalmazottait visszük a Dunántúlon. Nemrég győri, kőszegi, soproni fuvarunk volt, s a Balaton-parton is dolgoztunk. Akárcsak a többi vállalkozó, nagyon várom az újranyitást. Örülök, hogy az országban már több mint négymillió embert oltottak be, s szerintem ha lassan is, de azért fokozatosan visszatér az élet minden területen. A vendéglátás és az idegenforgalom után egészen biztosan újra startol a belföldi különjárati utaztatás is, a kirándulás, igaz szerintem nem túl gyorsan.

Meiszterics János, a marcali Meiszterics Kft. ügyvezetője azt mondta, két, 45 személy befogadására alkalmas busz és három kisebb – 20 személy utazására alkalmas – járművük áll. Némi segítséget jelentett, hogy a koronavírus-járvány alatt is rendszeresen útnak indították a munkásjáratokat. A dolgozókat Ötvöskónyin, Nagyatádon és Kaposváron kívül Lengyeltótiból szállítják az egyik marcali ipari társasághoz. Naponta nyolc, egyenként 20 fős buszt közlekedtetnek. A marcali vállalkozás később a helyi focisták utaztatásáról is gondoskodik, ám az érdemi változást a belföldi különjáratok tömeges újraindítása jelentheti.

– Tizennégy járművezetőnk és összesen 16 buszunk van – mondta Meiszterics János. – Nem akarunk elküldeni senkit, nehéz ugyanis jó sofőrt találni. Két munkatársat négy órában foglalkoztatunk, s vannak beugró nyugdíjas kollégák is.