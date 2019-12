Rekordévet zárt a válságos idők után a kaposvári vállalkozás

A Kapos Atlas Gépgyár Kft. lett idén az év kaposvári munkáltatója. A kitüntető címet szerda délelőtt adta át Szita Károly polgármester Horváth Árpádnak, a cég ügyvezető igazgatójának.

A város vezetője az ünnepségen kiemelte: a díjat nem az alapján ítélik oda, hogy ki fizeti a legtöbb helyi adót, hanem, hogy az adott vállalkozás milyen szerepet tölt be a város életében, milyen munkát végez, illetve hogy megfelelő körülményeket biztosít-e a dolgozóknak. A díj annak az elismerése is, hogy a menedzsment gesztusokkal értékeli a teljesítményt, s hogy az a siker, amit a mindennapokban elértek, a kétkezi munkának az eredménye – tette hozzá Szita Károly.

Horváth Árpád, a Kapos Atlas ügyvezető igazgatója a díj­átadón elmondta: az elismerés óriási siker a vállalkozás életében, hiszen az idén ünneplik huszonöt éves évfordulójukat, ráadásul, 2016-ban az összeomlás szélén álltak. Az épületek teteje beázott, a csarnokokban nem volt fűtés, a gépek pedig nem működtek megfelelően. Az alkalmazottak motiválatlanok voltak, szakadt munkaruhában dolgoztak és hiányzott az öltöző és az étkező is, valamint több tucatnyi munkavállalót kellett „kölcsönözniük”.

Horváth Árpád kiemelte: az idei évet rekord árbevétellel, 5,7 milliárd forinttal zárják, amely várhatóan a negyedszázad egyik legjobb eredménye lesz. Az elmúlt három évben 1,2 milliárd forintos beruházás valósult meg a Kapos Atlasnál. Az összeg egy részét környezetvédelmi fejlesztésre és munkabiztonságra fordították, csúcsminőségű megmunkálóközpontokat vásároltak, korszerűsítették a darukat, megjavították az épületek tetejét. Ezeket a fejlesztéseket azért is végezték el, hogy a következő huszonöt évben is 320 családnak tudjanak kenyeret adni – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Magasabb bérekre lenne szükség

Szita Károly hangsúlyozta: a kaposvári gazdaság erősödik, ez nagymértékben köszönhető a megyeszékhely vállalkozásainak. Kilenc évvel ezelőtt azt a célt tűzte ki a város, hogy az évtized végéig, aki dolgozni szeretne, az tudjon is. A város közel van ehhez, hiszen rekord­alacsony a munkanélküliség. A polgármester kiemelte: most azt szeretnék elérni, hogy a fizetések is magasabbak legyenek. A megyejogú városok között Kaposvár a bérek tekintetében a tizenhatodik helyen áll, a cél azonban az lenne, hogy bekerüljön a tízbe.