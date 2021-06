Somogy újraiparosítását segíti a nagyatádi megállapodás

Kedden írták alá a nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. és a Kaposvári Szakképzési Centrum együttműködési szerződését

Az ünnepélyes eseményen Büttner Tamás ügyvezető igazgató örömét fejezte ki, hogy a régióban elsőként a közreműködésükkel indították el a duális képzést, amit lassan mind többen elismernek és átvesznek. A maga nemében szinte egyedülálló képzési rendszer mellett elismerik tevékenységüket Németországban és számos európai országban, ahol termékeik megállják helyüket a piacon. A cégvezető ismertetésében kitért rá, hogy a Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. elmúlt negyed százados történetében természetesen most sem hanyagolják el a hazai vásárlóikat sem. Büszkén emelte ki, hogy a nagyatádi szerszámgyártó kft. nem utolsó sorban a pontos határidős szállítás és a magas minőségi teljesítés eredményeként a német kamara díját is megkapták. Büttner Tamás elmondta, hogy dinamikus cégüknél 82 tanulójuk volt ez idáig, s öt éven keresztül vállalták képzésüket. – Jó az együttműködés az iskolákkal. A többi szakképzőnek is ajánlhatom a duális képzést, mert biztosnak látom, hogy a szaktudás átadásában ez a jövő – tette hozzá az igazgató.

Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója az aláírás előtti köszöntőjében elismerően szólt a cég munkájáról, gratulált az elért eredményekhez és sikerekhez. – Mai világunkban nagy szerep hárul a szakképzésre, olyan tanulók képzésére, akik meg is tudnak felelni a kor kihívásainak, a gyártás során felmerülő követelményeknek – emelte ki a centrum főigazgatója. Hozzátette: a Büttner szerszámgyártó olyan pluszt ad, amit az iskolában nem tudnának megvalósítani. Fontos, hogy a megye iparosítási tervéhez is jól kapcsolódik tevékenységük. Ráadásul vidéki is tudnak fogadni tanulókat a rendelkezésre álló modern kollégiumnak köszönhetően. Elhangzott: továbbra is számítanak a nagyatádi cég szakmai tanácsaira és az oktatók továbbképzésére, ezzel is segítve a diákok pályaorientációját.