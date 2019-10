Somogyban is óvintézkedéseket tesznek a sertéspestis terjedésének megelőzésére

Zsúfolásig megtelt a Kapos-Flandria Inkubátorház földszinti terme a hatodik vadgazdálkodási konferenciára.

A terítékadatok alapján jobb évet zártak tavaly a vadászatra jogosultak Somogyben, mint az azt megelőző esztendőben. Neszményi Zsolt kormánymegbízott a vadgazdálkodási konferencián elmondta: több mint 31800 nagyvad került terítékre, s van még itt tartalék. A vadkár mértéke csökkent, de ennek adminisztrációs okai is vannak. Volt amikor a hazai vadkár egyharmada Somogy megyében keletkezett, most a korábbi 7-800 millió forintról 490 millió forintra csökkent az adat.

A vadkárral kapcsolatban egy különös gyakorlatra hívta fel a résztvevők figyelmét Balogh Andorné, a Kaposvári Járási Hivatal osztályvezetője.

– Az idei évben divat lett, hogy a közjegyzők fizetési meghagyást küldenek ki a vadkárról és ha ezt nem teljesíti a vadászatra jogosult, inkasszálják a bankszámláját – mondta a vadászati hatóság vezetője. – Ha nincs megegyezés a mezőgazdasági vállalkozó és a vadásztársaság között, csak polgári peres úton lehet eljárni ilyen ügyekben.

Hozzátette: a hatósághoz fordulhatnak azok a vadászatra jogosultak, akik ilyen levelet kapnak. Tekintve, hogy hibás joggyakorlat eredménye ez a fajta eljárási mód. A szakember ismertette a trófeabírálati eredményeket is, amelyek alapján ugyancsak nincs ok panaszra Somogyban. Idén – habár nem ért véget a trófeák bírálata – már látható, hogy nőtt az érmes egyedek aránya, ezen belül is az öreg bikák száma emelkedett leginkább.

A konferencia egyik kiemelt témája volt az afrikai sertéspestis elleni védekezés. Ezzel kapcsolatban azt kiemelték az előadók, hogy a betegség itt van a kapuknál, s elkerülni nem lehet terjedését, csak késleltetni. – A vírus roppant ellenálló – mondta Zányi Zoltán, a Somogy Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. – Nincs vakcina és a korai észlelés lehetősége minimális. Somogyot az alacsony kockázatú területek közé sorolják, de óvintézkedéseket itt is tenni kell a betegség terjedésének megelőzésére. Élő vaddisznók szállítása, mosléketetés tilos, és az elhullott elejtett vaddisznókból mintát kell biztosítani laborvizsgálatokra.

Elvégezték a szinkronszámlálást, működik a módszer

A tavalyi konferencián kérték ki a vadászok véleményét egy a becslésnél sokkal pontosabb állomány meghatározási módszerről. Azóta elvégezték a somogyi nagyvad szinkronszámlálást 866 helyen, 443 ezer hektáron. A számlálásban részt vevő 79 vadászatra jogosult közel 70 ezer adatot szolgáltatott a pontos meghatározáshoz. Ez alapján arra jutott a módszert kidolgozó Csányi Erika, a Fauna Vadászati Társaság elnöke, hogy a becsléssel meghatározott adatok 15-30 százalékkal alulbecsülték a somogyi nagyvadállomány méretét. Voltak olyan adatlapok, amelyeket hanyagul töltöttek ki a felmérésben résztvevők. Van lehetőség pontosabb adatszolgáltatásra, hiszen novemberben és januárban újra lesz szinkronszámlálás.