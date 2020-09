Szkeptikusan indultak neki, de végül győztesen jöttek ki a nyári szezonból

A június és a július első fele gyenge forgalmat hozott a dél-balatoni vállalkozóknak. Az ezt követő, augusztus végéig tartó időszak azonban megmentette a nyarat, így a főszezont a többség a tavalyihoz hasonlóan zárta.

Felemás, de a várakozásokat mindenképpen felülmúló nyarat tudnak maguk mögött a balatoni kereskedők és vendéglátósok – derült ki a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének (KISOSZ) csütörtöki gyorsértékelőjén. A szezo­nálisan nyitva tartó üzletek forgalma az erős belföldi turizmus hatására hozta a tavalyi számokat, sőt a parti büfék talán még a 2019-esnél is jobb nyári szezont zártak. Az egész éven át nyitva tartó vendéglátóhelyek bevétele azonban az év első felét meghatározó járványveszély miatt a tavalyi kétharmadára esett vissza, csakúgy, mint azoké az üzleteké, amelyek jellemzően április, májusban nyitnak.

Kertész Rezső, a KISOSZ ügyvezető társelnöke a Siófokon tartott szezonértékelőn úgy fogalmazott, ha ez a szezon elúszik, akkor sok vállalkozás komoly gondba került volna. A munkaerőhelyzetet érintően Kertész Rezső arról beszélt, hogy a korábban külföldön dolgozók itthon maradtak, így a vállalkozások könnyebben találtak szakképzett alkalmazottakat. Most a nagyobb gondot az okozta, hogy a júniusi bevételeket elvitte a dolgozók bére, aki pedig az augusztusi tumultushoz keresett volna még pluszdolgozót, az aligha talált. A strandi büfék előtt így gyakori volt a sorban állás. Szintén aktuális tapasztalat, hogy a járvány és a tavaszi bezártság miatt kissé frusztrált vendégek a korábbiaknál is nehezebben viselték a várakozást.

Makkos Péter fonyódi étterem-tulajdonos tapasztalatai is azt mutatják, hogy a forgalmi előny a főszezonban a büfék javára dőlt el, hiszen hiába voltak rengetegen a Balatonnál, az éttermek kapacitása csökkent, mivel a távolságtartás miatt kevesebb asztallal működnek. A vendéglátós az őszi szezont illetően azt mondta, hiába lesz jó idő, az elmaradó külföldi vendégek miatt a tavalyihoz képest 20-30 százalékos forgalomcsökkenésre kell készülni.

Könnyebben találtak alkalmazottat a vállalkozók ebben a szezonban

A KISOSZ tagjai évek óta javaslatokat is megfogalmaznak ilyenkor. – Az éttermek és a büfések is örömmel vennének olyan pályázati lehetőséget, amilyenhez nyáron a magánszállásadók jutottak. A vendéglátóhelyekre is ráférne a felújítás – hangoztatta a zamárdi Szili József. Szóba került az is, hogy a vendéglátósok számára a vírushelyzet romlása ismét kritikus lehet. Borsi András, a siófoki Hintaló étterem tulajdonosa úgy véli: előfordulhat, hogy az éttermeknek szezonon kívül ismét az ételkiszállításra kell átállniuk. A vállalkozások számára jelentős könnyítés, sőt az életben maradás záloga volna, ha a kiszállítás esetén alkalmazott forgalmi adó mértéke a helyben elfogyasztott ételekhez hasonlóan 5 százalék lenne a jelenlegi 27 százalék helyett.