Tej, az lesz, ha nem is fenékig tejföl minden

A koronavírus-fertőzés miatt a somogyi szarvasmarhatelepek többlépcsős védekezési tervet dolgoztak ki. Ha a helyzet úgy alakul, teljesen lezárják a gazdaságot, de a lakosság akkor is hozzájut a tejhez és tejtermékekhez.

– A lehető leghatékonyabb megoldást kívántuk kidolgozni a kialakult helyzetre – hangsúlyozta Bakos Gábor, a kazsoki Bos-Frucht Agrárszövetkezet állattenyésztési igazgatója. – Kizárólag engedély birtokában lehet belépni a telepre. Mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítés, a dolgozók szájmaszkban látják el feladatukat. A vezetők ügyeleti rendszerben dolgoznak, nem lehetnek együtt egy időpontban a gazdaságban.

A kazsoki és a homokszentgyörgyi gazdaságban közel 2800 szarvasmarháról gondoskodnak. A munkaerő- és a munkakör-összevonás is a megelőzést szolgálja. Bakos Gábor azt mondta: arra is felkészültek, hogy ha a helyzet úgy hozza, akkor a napi háromszori fejés helyett kettő lesz. Szükség esetén teljesen lezárnák a gazdaságot, senki nem léphetne be a szigorú korlátozás alatt. Így a mostani 40 helyett 16 munkatárs dolgozna a kazsoki telephelyen. Az átmeneti időszakban a munkások élelmezését és elszállásolását is megtervezték: a tartós élelmiszeren kívül tábori ágyakat is beszereznek.

A speciális intézkedéssorozat különösen indokolt Bakos Gábor szerint, mert az élelmiszeripar stratégiai ágazat és az állatok megfejése alapfeladat. – Egy biztosra vehető: a lakosság számára folyamatosan biztosítjuk a tejet – mondta.

Szalai Norbert somogyaszalói gazdálkodó azt mondta: teljes zárlatot vezettek be két hete, a dolgozókon kívül senki nem jöhet a telepre. Negyven, kettős hasznosítású szarvasmarhát tartanak, s a lefejt tejet a kaposvári piacra szállítják.

– Tekintettel a mostani állapotokra, megkaptuk a folyamatos munka ellátásához szükséges papírt – jegyezte meg. – A napokban hirtelen megugrott az eladás, alig győztük fedezni az igényeket. Sokan lefagyasztották a házi tejet, arra gondolhattak, hogy az a biztos, ami már a hűtőben van.

Szalai Norbert arról is beszélt, hogy bőven van takarmányuk, akárcsak szájmaszk és egyszer használatos gumikesztyű. – Az élet azonban ismét bizonyítja, mindig történhet olyan, amire nem számít az ember – tette hozzá Szalai Norbert. – A daráló motorja elromlott, a javításra nagyjából százezer forintot költhetek. A lehető legrosszabbkor történt a műszaki probléma, de persze ezt is megoldjuk.