Tervezetten, szervezetten? Nincs mese, a szabadságot ki kell adni

A szabadság ugyan jár, de sem a munkáltató, sem a dolgozó nem rendelkezhet róla önkényesen. Egyeztetni kell, a legtöbb helyen már jó előre leadják a dolgozók igényeiket, s egymásra való tekintettel mehetnek nyaralni.

Aki csak teheti nyáron veszi ki szabadságát, tekintve ilyenkor nyaralásra lehet fordítani, míg mások a gyermekelhelyezés miatt szeretnének a szünidőben otthon maradni. Az igényeket azonban egyeztetni kell a főnökkel, a Munka Törvénykönyve is arról rendelkezik, hogy a dolgozó előzetes meghallgatása alapján adja ki, s mindkét félnek együtt kell működnie a másikkal.

Ezt teszik a kaposvári Ács Pékségben is, ahol már tavasszal összegyűjtik a munkavállalók szabadság igényeit. – Áprilisban megadják az igényeiket – mondta kérdésünkre Ács József. – ez alapján csinálunk egy tervezetet, mert az nem lenne szerencsés, ha mindenki egyszerre menne szabadságra.

A cégnél összesen hatvanan dolgoznak, tíz százalékukat tudja nélkülözni a vezetés nyáron. – Egy húsz fős csapatból egyszerre két-három dolgozó mehet szabadságra – tette hozzá Ács József. – Természetesen, ahogy mindenhol nálunk is munkaerőhiány van, úgyhogy a nyári szabadságok idején mi is többet vállalunk.

Ács József kiemelte: a szabadság jár annak, aki dolgozik. A munkavállalót meg kell becsülni és nem lehet olyan helyzetbe hozni, hogy nem pihenhet.

A kisebb családi vállalkozások esetében nehéz az alkalmazottak elengedése nyáron. Ám a titok a jó szervezésben és az előre tervezésben rejlik. – Mi sem vagyunk túl jól eleresztve munkaerővel – mondta a batéi Tombor ABC vezetője, Tombor Péter. – Öt alkalmazottunk van, plusz még én. A nyári időszakban én is többet vállalok.

Tombor Péter sokszor kettő helyett dolgozik, de a munkatársakat muszáj szabadságra engedni. – Ez jár mindenkinek – mondta a batéi vállalkozó. – Néhány napra, maximum egy hétre mennek el a dolgozóink. Mivel kis létszámú a vállalkozásunk, egyszerre csak egy kolléga tud szabadságot kivenni.

Járfás Rózsa két céget is vezet, az egyik az építőipar területén működik, éppen a kaposvári Csiky Gergely Színház építésében is részt vesznek. A cégvezető lapunknak elmondta: rugalmasan oldják meg a szabadságolást. – Mivel egy régóta jól összeszokott csapattal dolgozunk, ők már tudják mikor lehet szabadságra menni – mondta Járfás Rózsa. – Az építőiparban rapszodikus a munka, amikor kevesebb a tavaszi és őszi hónapokban, vagy télen nyugodtan pihenhetnek. Holtidőben is bérezzük a kollégákat, megfizetjük az álló időt is, mert meg akarjuk tartani a jó munkaerőt.

A vendéglátás más „tészta”

Nyilván a turizmusban nyáron nincs megállás. Különösen igaz ez a Balaton-partra, ott nem is álmodhat a dolgozó nyári szabadságról. A megyeszékhely közelében azért erre még van mód. Járfás Rózsa másik cége rendezvények lebonyolításával foglalkozik. Mint mondta, éppen most következik egy kevésbé „eseménydús” időszak. – A következő két hétben szinte mindenki szabadságra mehet – mondta a cégvezető. – Váltóban egy-egy hét szabadságot kapnak a dolgozóink.

Hozzátette: év közben is, ha éppen úgy vannak foglalások 2-3 napos wellness hétvégével honorálják a jó munkaerőt. Mert egyrészről meg kell tartani a szakembereket, másrészről ennyi időt könnyebb kezelni, mint egy egész hetet.