Tovább dübörögnek a rövid lejáratú hitelek – ismét megnő a KHR listások száma?

Úgy látszik, nem csökken a hitelfelvételi kedv Magyarországon, erre utalnak ugyanis a KSH által kiadott adatok. A statisztikai hivatal a rövid lejáratú hiteleket is számon tartja, melyek összege újabb csúcsot döntött az idei első negyedév végén.

Míg a 2015-ös év I. negyedévének végén 458,6 Mrd forintot tett ki a lakosság rövid lejáratú hiteleinek összege, egy évvel később már 8,5%-os növekedéssel 497,8 Mrd forintra hízott. A hitelfelvételi kedv 2017-ben sem csökkent, amikor is az előző évnél több, mint 9%-kal magasabb volt ez az összeg, s elérte az 543,1 Mrd forintot.

Nem hozott nagy változást a 2018-as év sem, bár az állomány növekedése lassult, de mintegy 6,3%-kal mutatott többet ez előző évnél. A magyarok rövid lejáratú hiteleinek összege ekkor 577,4 Mrd forint volt. Újabb csúcsot ért el az ilyen kötelezettségek értéke a 2019-es év I. negyedévének végén is, amikor már 606,9 Mrd forinttal tartoztak a magyar hitelfelvevők, újabb 5%-kal eladósodva.

A hitelfelvevők egy része előbb-utóbb fizetési késedelembe esik, s ha 90 napnál tovább nem fizeti az aktuális részleteket, bekerül a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által fenntartott, Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nevű rendszerbe. Ez a rendszer cserélte le a régebbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszert (BAR), s folyamatosan követi az elmaradásban lévő ügyfeleket.

A gazdasági válságból felálló ügyfelek egy része törlesztette adósságát, erre utal a KHR rendszerben rögzített mulasztások számának csökkenése. A KHR adatok szerint 2014. év végén összesen 1894000 mulasztás volt a rendszerben, míg 2018. végére ez 1426000-re csökkent. A csökkenés pedig tovább folytatódik, 2019. júniusának végén már csak 1322000 mulasztást tartottak számon a KHR rendszerében. Ez még mindig nagyon magas szám, akkor is, ha egy ügyfél több mulasztással is bekerülhet a statisztikákba.

KHR/BAR lista lekérdezése

A bankok jelenleg nem értesítik az ügyfeleket, ha adataik bekerültek a KHR rendszerébe, azaz a korábbi kifejezéssel mondva BAR listára kerültek. Nagyon fontos tehát, hogy mielőtt hitelt szeretnénk felvenni, ellenőrizzük saját BAR státuszunkat.

A KHR rendszerében ugyanis nem csak hitel nemfizetése miatt lehet bekerülni, hanem például egy nem fizető adós kezeseként vagy adóstársaként, illetve bankkártya szabálytalan felhasználása miatt.

A KHR vagy BAR státusz lekérdezése ingyenes, s korlátlan számban igénybe vehető. Régebben csak évente egyszer lehetett ezt díjmentesen megtenni, de ma már nincs korlátozás. Természetesen nem szabad visszaélni a lehetőséggel, mert minden indokolatlan BAR státusz-lekérdezés a többi ügyfél elől veszi el az adminisztrációs kapacitást.

A KHR státusz lekérdezésének egyik módja, ha letöltjük a BISZ által biztosított nyomtatványt itt: https://www.bisz.hu/letoltesek/01-SH_LAK_20180525_v3.pdf. Ezt kitöltve el kell postázni a megadott címre, vagy személyesen be kell vinni a BISZ székhelyére. A hiteljelentési kérelem kitöltésénél meg lehet jelölni, hogy a BISZ a saját hiteljelentést a lakhelyünkre postázza, vagy elektronikus formában, e-mailben továbbítsa. Utóbbi kiválasztásával gyorsabban és egyszerűbben is megérkezik a jelentés.

Azt fontos tudni, hogy bár a BISZ Zrt. online módon teszi elérhetővé a fent látható kérelmet, azt online módon vagy faxon megküldeni nem lehet. Így nem érvényes a kérelem, ha letöltjük a fenti dokumentumot, kitöltjük, bescanneljük, és e-mailben elküldjük. Erre érdemes figyelni, különben felesleges kört futunk.

Hitel BAR listásoknak

A piacon létezik néhány pénzintézet, mely a BAR listásoknak, a KHR rendszerében szereplő adósoknak is hitelez. Fontos azonban megkülönböztetni kétféle adósstátuszt, mert a hitelezés is ez alapján történik.

Aktív adósnak tekintenek minket a KHR rendszerében, ha a fent említett bármely módon kerültünk be a KHR-be, és még nem fizettük vissza az összes adósságunkat a hitelt nyújtó banknak vagy bankoknak, vagy a bank még nem árvereztette el azt az ingatlant, mely a hitel mögött állt, vagy nem állapodtunk meg a bankkal a hitel átütemezéséről.

Amennyiben ezen feltételek valamelyike fennáll, akkor aktív BAR listásnak számítnuk, és egyetlen magyarországi bank sem ad hitelt. Ez alól nincs kivétel, mert törvény szabályozza a tilalmat.

BAR listásként is kaphatunk hitelt, ha aktív státuszunk passzívra változik. A passzív adósok számára néhány pénzintézet már ad hitelt, igaz, rosszabb feltételekkel, mint a KHR rendszerben jelen nem lévő ügyfeleknek. A bankok ugyanis így árazzák be a rosszabb adóskategóriát, s magasabb kamatokkal készülnek fel az ügyfelek egy részének bedőlésére.

Passzív KHR vagy BAR listás lehetünk, ha visszafizettük az összes elmaradt tartozásunk a banknak vagy bankoknak, vagy a bank elárvereztette a fedezetül szolgáló ingatlant, vagy megállapodtunk a bankkal vagy bankokkal a visszafizetés átütemezéséről.

Passzív KHR listás státuszunk 1 évig áll fenn, utána kikerülnek az adataink a BAR listáról, s normál ügyfélként kaphatunk hitelt. Fontos tehát észrevenni, hogy a negatív BAR listáról addig nem lehet lekerülni, míg az adósság a fent említett három megoldás egyikével rendezésre vagy átütemezésre nem kerül, a pozitív státusz viszont 1 év után automatikusan törlődik.

Alternatív hitelfelvételi megoldások

Ha aktív BAR listások vagyunk vagy passzív BAR listásként nem kapunk hitelt, akkor maradnak a piacon elérhető alternatív hitelfelvételi lehetőségek.

A Hitelmindenkinek számos ilyen megoldást gyűjtött össze, a legegyszerűbb módszer egy olyan ismerőst vagy rokont megkérni a hitel felvételére, aki hitelképes, és nem szerepel a KHR rendszerben. Ehhez persze nagyfokú bizalom szükséges, amely nem elérhető mindenki számára.

Egy másik módszer a külföldi hitelfelvétel. Ehhez meg kell felelnünk a külföldi bank feltételeinek, és hitelképesnek kell lennünk. Mivel külföldről nem látnak rá a KHR adataira, így aktív BAR listás státuszunk sem jelent problémát.

Autóval rendelkezve autófedezetre adott gyorskölcsönt is igénybe vehetünk, ilyenkor a hitelt nyújtó szervezet a gépjárművet sem veszi el tőlünk, csak a törzskönyvet szükséges átadni. Öregebb autók is fedezetül szolgálhatnak, az egyetlen kikötés, hogy a jármű értéke elérje az 500000 forintot. Ha van ilyenünk, akkor az autófedezetes gyorskölcsön is átmeneti megoldást jelenthet.

Nagyobb értékű műszaki cikknél, laptopnál, tabletnél bizományi kölcsön is kérhető, ekkor csak annyit kell tennünk, hogy a kölcsön tárgyát bevisszük a megadott bizományishoz. A műszaki eszköz nem lehet öregebb egy évesnél, s ha tényleg jó állapotban van, akár 100000 forintot is kölcsön kaphatunk. Természetesen a műszaki cikket a kölcsönnyújtó raktárában elzárják, így az az autóval ellentétben nem marad nálunk.

Megfelelő munkahellyel rendelkezve pedig alternatívát nyújthat a munkáltatói kölcsön is. Ilyenkor a munkáltató megadott futamidőre és feltételek mellett ad kölcsönt, melyet a későbbi fizetésből törleszthetünk. Ha van ilyen lehetőség, akkor ezt is érdemes kihasználni.

A legjobb megoldás persze a pénzügyi tudatosság, a tervezés és a megfontolt pénzköltés. Az aktuális kiadások és bevételek áttekintésével olyan pénzügyi tervet készíthetünk, mely segít talpra állni, és kikerülni a hitelcsapdából. Érdemes elolvasni a Hitelmindenkinek.hu cikkét, mely a legnehezebb élethelyzetekre is nyújt hasznos tanácsokat.