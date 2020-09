Verőce helyett Kaposvárra kerül a barcsi répa

Szigorú határzár hivatott megakadályozni, hogy valaki külföldről behurcolja a koronavírust Magyarországra. Ennek részeként a déli határ ismét nehezen járható. A gazdasági kapcsolatok mégsem szűntek meg a határszélen, de a magyar és a horvát felet egyaránt próbára teszi ez a nehéz időszak.

Szeptembertől újabb vírusellenes határzár veti vissza a forgalmat a déli végeken, de ez minden jel szerint közvetlen hátrányt nem okoz a határ menti somogyi vállalkozásoknak, ugyanis a közvetlen árucsere az utóbbi időszakban nem volt számottevő.

A kiskereskedelemben azonban érezhető lehet a visszaesés, felelte érdeklődésünkre Rideg Gábor, a barcsi Dráva Coop Zrt. termelési igazgatója. Barcs közelében mintegy száz hektáron termesztenek cukorrépát, és az idén az előrejelzések szerint minden idők egyik legjobb cukorrépatermése várható. Az utóbbi évek gyakorlata szerint Barcsról a verőcei cukorgyárba szállították a termést, azonban ez a lehetőség az idén már nem áll fenn, ugyanis bezárta kapuit a verőcei cukorgyár, így már nem fogadják a somogyi alapanyagot.

A határzár azért sem borította fel az életet a határvárosban, mert a bevásárlóturizmus hosszú pangás után gyakorlatilag megszűnt, és semmi sem utal arra, hogy a közeljövőben feltámadna. Talán ennek is köszönhető, hogy a kiskereskedelem szerepe lényegesen kisebb Barcson, mint egy évtizede. A gazdasági kapcsolatok más irányba tolódtak el, és az üzleti élet a vírus ellenére megy tovább, bár azt nem tudni, hogy milyen folyamatok várhatóak októberben.

– A határnál életbe lépett korlátozások a magyar és a horvát vállalkozások közötti kapcsolatokra nincsenek közvetlen hatással – összegezte Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány barcsi irodavezetője. – Már csak azért sem, mert a barcsi gazdaság kis szelete épül a horvátokkal való együttműködésre.

Amíg korábban az együttműködés szinte kizárólag a bevásárlóturizmuson alapult, addig mára megszilárdultak a horvát és a magyar vállalkozások közötti kapcsolatok. Ez jól működik, amit megkönnyít, hogy a személyes kapcsolattartás és az utazás helyett ma már elektronikusan intézik az ügyeket. Az unió elősegítené a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítését. A Vállalkozói Központ égisze alatt sikerrel zajlik egy erről szóló program, amely közös horvát–magyar tevékenységre, termékek előállítására ösztönöz. Ennek a programnak Barcson és környékén nyolc vállalkozás a nyertese, főként a gépipar és faipar területén.

A horvátoknál is egy gyár maradt

Hosszú évek óta bőven jutott Verőcére a somogyi cukorrépából, sőt hazánk távolabbi tájairól is szállítottak Horvátországba a termelők egyszerűen azért, mert jobban megérte. Barcstól mindössze 16 kilométer Verőce, és ezt eddig ki is használták. A helyzet azonban megváltozott: nem kell tovább élcelődni és fanyalogni azon, hogy a magyar cukrot a horvátoknál hasznosítják, mert ezt megoldotta az unió cukorpolitikája, vázolta a történetet Rideg Gábor. A horvátokat sem kerülte el a vég, ami a valamikori 16 magyar cukorgyár sorsa lett, vagyis a bezárás. Ez már előre érződött, mert a felvásárlási ár évek óta olyan alacsony volt, hogy ez a verőcei gyár jövedelmezőségét veszélyeztette. Végül Horvátországban is egyetlen cukorgyár maradt, mint Magyarországon. A következmény az, hogy a barcsi cukorrépa úti célja ismét a kaposvári cukorgyár lett.