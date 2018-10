Verőcére viszik a somogyi cukorrépát

Megindult a kampány nemcsak az ország egyetlen cukorgyárában, a kaposváriban, de a közeli Horvátországban is. Ami azért érdekes, mert hosszú évek óta Verőcére is bőven jut a somogyi cukorrépából, sőt hazánk távolabbi tájairól is szállítanak ide a termelők, mert jobban megéri.

Inkább a horvátoknak adják el a gazdák a hazai cukorrépát, évek óta ez a hír járja. Azonban még így is alacsony a felvásárlási ár, ezért bizonytalan a cukorrépa verőcei szállításának sorsa, tudtuk meg. Pedig egy régóta bejáratot útvonalról van szó, amelyen át minden évben tonnaszám vándorol át a cukorrépa a határon túlra, főként a barcsi határátkelőn keresztül. A számtan – szűkszavúan csak ennyit jelölt meg okként Kovács Sándor arra a kérdésre, mi vezérli abban, hogy Horvátországba küldje a megtermelt cukorrépát. A Petőfi MGTSZ ügyvezető-igazgatójának tizenkét éve tart az üzleti kapcsolata a verőcei édesítőgyártó üzemmel. Azt mondja, hogy ennyi idő alatt negatív és pozitív tapasztalatokat egyaránt szerzett a horvát partnertől. Évjárattól függően 50 ezer és 100 ezer tonna közötti mennyiséget irányít Verőcére a cukorrépából, ami főként Bács-Kiskun megye északi részéről és Pest megye déli részéről származik. Tud olyan somogyi termelőről, aki 70 ezer tonnát visz Verőcére. Nem sokkal, de mégis többet fizetnek a terményért Horvátországban, mint a kaposvári cukorgyárban, állítja. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Egy tonna cukorrépa minimális átvételi ára az unióban 26,69 euró volt még 2016-ban, de ezt a minőség és különböző szállítói megegyezések alapján meg is növelhették. Két év alatt emelkedett is az átvételi ár valamelyest, de hogy mennyivel, arról nem szívesen beszélnek a termelők.

Ésszerű oka van annak, hogy a horvátokat, és nem Kaposvárt választják, érvelt Rideg Gábor, a barcsi Dráva Coop Zrt. termelési igazgatója. Kényelmes a logisztikai a helyzetük, hiszen mindössze 18 kilométer a távolság Barcstól a verőcei gyár kapujáig. A földrajzi közelség miatt a szállítási költségen sokat takarítanak meg, az átvételi ár ezért magasabb, mintha Kaposvárig vinnék a cukorrépát. Ezzel együtt az idén visszaesett a volumenük, összesen 88 ezer hektáron termelnek cukorrépát, 60 tonnát hektáronként. Rideg Gábor tapasztalatai szerint a horvátok hozzáállása a magyar cukorrépához nem nemzeti, hanem kristálytisztán üzleti alapon áll. Minden lehetőséget megragadnak, hiszen a felvásárlási ár már második éve mindenütt olyan alacsony, hogy ez a verőcei gyár rentábilitását veszélyezteti. Következésképpen tavaly erősen megrendült a likviditásuk, nehezen fizettek. Viszont a verőceiek olyan biztosítékrendszert ajánlottak, amely mellett az idén még bátran termeltek nekik Barcson. De hogy mit hoz a jövő év, azt még senki sem tudja. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS