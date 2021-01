Vírusmentes vásárlás, nincs tülekedés a mozgó boltnál

Kisboltokat támogató program indul hazánkban, erre 45 milliárd forintot szánnak majd. A kereskedők és a mobil ABC-k üzemeltetői kíváncsian várják a részleteket. Addig is marad a száj­maszkos kiszolgálás a somogyi mozgóboltoknál, a guruló ABC-kre a koronavírus-járvány alatt is állandóan számíthatnak a kisebb somogyi falvak lakói.

Esőre hajló idő, néptelen utca, komótosan indult a családoknál a péntek, kora reggel néhányan már az aszfaltszélen topogtak Zimányban. A mozgó ABC akárcsak az év többi napján, most is időben érkezett. A volán mögött ülő Hegedűs Erikát szinte mindenki ismeri, a 42 éves nő 2017 óta rója az utakat.

– Még két kefirt is kérek szépen – mondta a 65 éves Hódi Attiláné, aki teli cekkerrel indult haza. – Kenyeret, szalámit, zsemlyét, ropit is szoktam vásárolni, és gyakran rácsodálkozom, mennyi minden elfér a kisbuszban. Az biztos, hogy komoly segítség nekünk.

Pár száz méterrel távolabb újabb megállóhely, a négykerekű bolthoz órát lehet igazítani. A három vevő egymástól tisztes távolságban várt sorára. Egy férfi a friss kiflit dicsérte, s gyors mustra után egy pár kolbászért is fizetett. Szabó Lajos tréfálkozva Lali kenyeret kért magának, s kutyájára, Bobira is gondolt a vásárláskor. A 66 éves férfi szerint jó a város közelsége, de a falu nyugalma megfizethetetlen. Pláne manapság, amikor sokan félnek a koronavírustól. A járvány első és második hulláma alatt is állandóan helybe hozták az ételt-italt, s mindent egybevéve az árak elviselhetőek. Ha valaki nem hallotta volna a kis áruszállítót, a Petőfi utcában kutyacsaholás jelezte a látogatók érkezését. Mexi, a termetes német juhász éberen őrizte a portát, ahol Hegedűs Erika leparkolt. Vásárlás ürügyén jót beszélgettek az asszonyok, egyikük a bolond időjárásra és ingadozó cukrára panaszkodott, utcabelije tanácsokkal traktálta. Visnyei Józsefné szerint a helyiek megbecsülik a mozgóboltost.

– Erika kedves, aranyos és bármit kérünk, idehozza – jegyezte meg a 66 éves, nyugdíjas asszony. – Jól el lehet vele beszélgetni, de nem akarjuk feltartani, mivel a következő kisfalvakban is nagyon várják.

– Minden nap volán mögé kell ülnöm – jegyezte meg Hegedűs Erika. – Egy B jogsi elég a mozgóbolt vezetéséhez. Változatos a munka, a Zimány–Orci túra után pénteken a Gadács–Somogya­csa­–Bonnyapuszta–Fiad útvonal következik.

Egyedi pályázati rendszerben fejleszthetik a helyi boltokat

A távirati iroda tájékoztatása szerint Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kisboltokat támogató programot indítanak, erre 45 milliárd forintot szánnak a közeljövőben. Az elmúlt időben több kisbolt bezárásra kényszerült a legkisebb településeken, ezért most egyedi pályázati rendszerben lehetőséget adnak arra, hogy forráshoz jussanak. Így olyan közösségi terek jöhetnek létre, ahol postai szolgáltatás is helyet kaphat, s vény nélküli gyógyszerek forgalmazására is lehetőség lenne. Ács András, az öt mozgóboltot fenntartó kaposvári Ács Pékség ügyvezetője hangsúlyozta: lényeges, hogy a helyi kereskedők és a mobil ABC-k üzemeltetői is megtalálják számításukat.

