Visszatér a gépgyártás Kaposvárra: itt készülnek a mentő- és tűzoltóautók

Száz dolgozónak ad majd munkát a Keleti ipari parkban felépülő tűzoltófecskendő gyár, amelynek alapkövét csütörtökön helyezték el.

A BM Heros Zrt. nem csak egy üzemcsarnokot épít Kaposvárra, de oktatási bázist is létrehoznak a 32 hektáros területen. – Kaposvár mellett döntöttünk, mert megvannak a lehetőségek és meglesznek a feltételek, amelyekkel a műszaki képzésbe is be tudunk kapcsolódni – mondta Rajnai Attila, vezérigazgató, BM Heros Zrt.

Az Óbudai Egyetemmel közösen indít majd képzést a Kaposvári Egyetem, ahogyan azt Szita Károly polgármester az alapkőletételen mondta, már jövő szeptemberben.

Történelmi pillanatnak nevezte Szita Károly, polgármester az alapkőletételt, aki Juhász Roland vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár, valamint Rajnai Attila, a társaság vezérigazgatója, Neszményi Zsolt, kormánymegbízott, Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő, valamint a kivitelezők képviselőinek segítségével helyezte el az új üzemcsarnok első kövét.

– Néhány hete tettük le a volt kaposfüredi laktanya területén egy új ipari parkunk alapkövét – emlékeztetett Szita Károly. – Célunk, hogy Kaposvár még vonzóbb legyen a cégek számára, ezért újítottuk meg a már meglévő infrastruktúránkat 1,2 milliárd forintból, a Németh István Program keretein belül.

Hozzátette: ez a mozzanat jóval többről szól, mint puszta alapkőletételről, hiszen a BM Heros Zrt. érkezésétől azt várja a városvezetés, hogy felfelé húzza majd a béreket.

Juhász Roland, vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár azt mondta: – Kaposvár bizonyította, felveszi a versenyt az ország többi megyeszékhelyével befektetés vonzó erejével.

Rajnai Attila elmondta: büszkék, hogy a BM Heros Zrt. elsőként települ be Kaposvár új ipari parkjába.

A munkálatok tavasszal indulnak, s első körben száz embernek adnak munkát, de egy tanműhely is épül a területen és az utánpótlást biztosítása érdekében elindul Kaposváron a műszaki képzés.