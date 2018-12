Zamárdi és Lelle is a legdrágább vidéki települések között

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Zamárdiban szeretne ingatlant vásárolni. A Balaton-parti településen ugyanis átlagosan 509 ezer forintba kerül egy négyzetméter. Zamárdi ezzel a legdrágább vidéki településnek számít a statisztikai adatok szerint.

– Ismert a település, ezért ilyen drága – fogalmazott Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. – Az utóbbi években több nagyobb rendezvény volt a településen, amitől nem csak itthon, hanem külföldön is ismert lett a város, de több olyan fejlesztés is megvalósult, ami vonzóbbá tette Zamárdit. Jó helyen fekszik a város, Budapestről egy óra alatt elérhető, nem zsúfolt, mint például Balatonfüred, emellett három kilométeres egybefüggő partszakasszal rendelkezik, ami egyedinek számít.

– Minden generáció körében népszerű a város – folytatta Csákovics Gyula. – Egyre több fiatal vásárol házat vagy lakást, de nagyon sok idősebb is úgy gondolja, hogy a Balaton partján szeretné eltölteni nyugdíjas éveit. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon élénk az ingatlanpiac, a szezon után is sok helyen kezdődtek el beruházások, az épületek pedig tartják az értéküket. A négyzetméterárak egyébként az elmúlt években kezdtek el emelkedni – tette hozzá a település vezetője.

Balatonlelle is drágának számít, Nagykovácsi és Budaörs után a negyedik helyen szerepel a vidéki települések listáján, egy négyzetméterért 468 ezer forintot is elkérnek. Kenéz István polgármester úgy gondolja: a város által biztosított kényelem, a kulturált környezet, a kiváló szórakozási és strandolási lehetőségek is nagymértékben befolyásolják az árakat.

Ingatlanszakértők szerint nem meglepő, hogy ennyibe kerül egy négyzetméternyi épületrész a Balaton partján, a régió ugyanis országos „piac”, ami kiemeltnek számít. Oláh Miklós, a Genius 99 Ingatlanközvetítő Iroda ügyvezetője kérdésünkre elmondta: a gyors és egyszerű megközelíthetőség és az olcsóbb szolgáltatás is szerepet játszik a magas négyzetméterárakban, de egy átlagos balatoni településhez képest Zamárdi és Balatonlelle is jobb infrastruktúrával rendelkezik.

Csúcsra értek az ingatlanárak Kaposváron az ingatlanokért átlagosan 200–300 ezer forintot kérnek el négyzetméterenként. Oláh Miklós tapasztalata szerint az újabb építésű házak, lakások ennél is többe kerülhetnek. Kaposvári viszonylatban ez drágának számít, de más városokkal összehasonlítva alacsonyak az árak. Az ingatlanszakértő hangsúlyozta: az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett a lakások iránti kereslet, de mostanra megtorpant. Az eladók ugyanis annyival kérnek többet, amit már a vevők nem tudnak kifizetni, mert nem kapnak akkora hitelt. Oláh Miklós úgy gondolja, hogy a kaposvári árak vélhetően elérték a csúcsot. Kaposvár környéke viszont népszerű az emberek körében, a megyeszékhelytől öt, tíz kilométerre sokan keresnek házat, egy nagyobb városi lakás áráért ugyanis viszonylag elfogadható családi házat lehet vásárolni. Kaposvár vonzáskörzetében nyolc- és tizenhat millió forint között kínálnak családi házat, az ár azonban nagyban függ a település elhelyezkedésétől is.

