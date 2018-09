Az 5G-szolgáltatás biztosítása is az NMHH stratégiájának része

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) stratégiájának része az 5G-szolgáltatásokhoz szükséges frekvenciák biztosítása a közeljövőben – mondta a hatóság elnöke kedden Siófokon, az Internet Hungary 2018. konferencián, amelyen a Vodafone működés közben mutatta be az 5G-technológiát.

Karas Monika a kétnapos esemény megnyitóján bejelentette: az NMHH megkezdte a 2019 közepére tervezett frekvenciaértékesítés előkészítését, amelynek keretében elsődlegesen a 700 és a 3400-3800 megahertzes frekvenciasávokat kínálják majd fel a szolgáltatóknak.

Emellett olyan változásokat indíthat el, olyan adatforgalomra lesz képes, amely a vezetékes szolgáltatókkal is versenyhelyzetbe hozza a mobilszolgáltatókat – tett hozzá.

Közölte: vizsgálják annak lehetőségét, hogy az 1,5 gigahertzes, 2,2 és a 2,6 gigahertzes frekvenciasávok egésze, illetve azok még fel nem használt részei is az értékesítés tárgyai legyenek.

Elmondta: az 5G-frekvencia értékesítése új szabályozási kihívásokat is jelent az NMHH-nak, a tervek szerint az idei év végére összeállítják a jogi feltételeket tartalmazó tervezeteket, és jövő nyár elején indítják el az értékesítési eljárást.

Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt mondta: hisz abban, hogy a cég kulcsszerepet játszik majd az ország gyors digitális fejlődésében, nem utolsósorban az UPC felvásárlásával, amellyel egy versenyképes, mobil és vezetékes szolgáltatást nyújtó vállalat jött létre.

A magyar vásárlóknak és vállalkozásoknak előnyös lesz az erősebb verseny, és Magyarország is hasznát látja a fejlett infrastruktúrának, amely a 4G+, a keskeny sávú IoT (Internet of Thing – a dolgok internete: a világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök kapcsolódása), az 5G- és az újgenerációs vezetékes hálózatokat is magába foglalja