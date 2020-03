Egyre több ország segít a bajba jutott légiközlekedésnek

Egyre több ország kormánya segít a nehéz helyzetbe került légiközlekedési iparágnak, az Egyesült Államok, Tajvan és Ausztrália is jelezte: kész anyagi és egyéb segítséget nyújtani. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint 200 milliárd dollárra is szükség lehet.

Európában az egyik legnehezebb helyzetben az Alitalia van, mivel a kormány több éve próbálja a cégben még fennálló részesedését eladni, hogy kikerüljön a társaság a csődvédelem alól. Most azonban az olasz kormány „B” terve lép életbe, azaz újra teljesen állami kézbe veszik a légitársaságot, és újabb 600 millió eurót adnak a további működésre.

A skandináv országok a Norwegian és a SAS Scandinavian számára is készek mentőcsomagot összeállítani, ez egyelőre elsősorban adócsökkentést jelent.

Az Egyesült Államokban a légitársaságok 50 milliárd dolláros segítséget kértek, amely elsősorban hitelek és garanciák nyújtásában mutatkozhat meg, de rajtuk kívül a Boeing is kért 60 milliárd dollárt a repülőgépgyártás fenntartására. Ezt azzal indokolták, hogy a gyárak 2,5 millió munkahelyet, valamint 17 ezer vállalkozást tartanak el. Az Airbus szintén jelezte igényét az európai államok támogatására.

Az ausztrál kormány elsősorban adócsökkentéssel és különböző díjak elengedésével 430 millió dollárral csökkentené az iparág terheit, Tajvan pedig jelezte, hitelekkel támogatná az oda bejegyzett légitársaságokat.

A koronavírus-járvány miatt a tőzsdén jegyzett 116 légitársaság értéke mintegy 41 százalékkal, 157 milliárd dollárral esett, és soknak alig két hónapra elegendő szabad készpénzállománya maradt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ezért is hívta fel a kormányok figyelmét a helyzet súlyosságára. Alexandre de Junaic elnök-vezérigazgató videókonferencián azt mondta, azonnali és határozott lépések kellenek, különben a légitársaságok rövid időn belül csődbe mennek, ez pedig a gazdaság többi szektorában is csődhullámot fog okozni. Becslései szerint 200 milliárd dollárra is szüksége lehet a teljes iparágnak.

Előrejelzések szerint az idén az utasszám 30 százalékkal csökkenhet a tavalyihoz képest, sok légitársaság a márciusi és április járatok 70-90 százalékát már törölte. Az Eurocontrol európai légiforgalmi áramlásszervező keddi adatai szerint Szlovéniában, Lengyelországban és Olaszországban is 75 százaléknál nagyobb mértékben esett vissza a forgalom.