Elutasítja az ukrán ultimátumot a Rail Cargo Hungaria

A lengyel, szlovák és román árufuvarozó vasútvállalatokhoz hasonlóan mi is elutasítottuk a diktátumot.

Stratégiai fontosságú üzemek nyersanyagellátása, munkahelyek ezrei kerülnek veszélybe a közép-kelet-európai régióban az ukrán vasútvállalat (Ukrzaliznica) példátlan mértékű, nehezen indokolható áremelésének következményeként – jelentette ki Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) igazgatóságának elnöke, aki február közepétől elfoglalja helyét a Rail Cargo Austria igazgatóságában is.

Az Ukrzaliznica vasútvállalat olyan egyoldalúan előkészített díjemelést jelentett be közép-európai partnereinek, amely mintegy 50 százalékkal növeli a határforgalom lebonyolításával kapcsolatos költségeket 2019. január 1-től kezdődően – olvasható a Világgazdaság anyagában.

Kovács Imre a lapnak elmondta, hogy

az RCH a lengyel, szlovák és román árufuvarozó vasútvállalatokhoz hasonlóan elutasította a diktátumot, amire az ukrán fél azzal válaszolt, hogy érvényes szerződés hiányában 2019. február 1-től leállítja az exportfuvarozások tervezését,

melyek volumene éves szinten az összes határátmenetben mintegy 32 millió tonnát, magyarországi viszonylatban pedig 4 millió tonnát tesz ki.

A Rail Cargo Hungaria számára a díjemelés önmagában közel egymillió euró többletkiadást jelentene, a szolgáltatás egyoldalú beszüntetése pedig súlyosan akadályozná egyebek között a Dunaferr, az osztrák Voestalpine, a szerbiai Smederevo acélművének működését,

de komoly gondot okozna a tél közepén az ipari só szállításának akadályoztatása is.

Kovács Imre hozzátette, hogy a lépés ultimátum jellege elfogadhatatlan, és ellentétben áll az ukrán vasutakkal a korábbi években kialakult jó partneri együttműködés gyakorlatával.

A nemzetközi fuvarozások egyeztetéséhez, a fuvarozási szerződések megkötéséhez, a kocsik átadás-átvételéhez, az elvégzett teljesítmények leszámolásához egyébként rendelkezésre állnak az OSZZSD nemzetközi vasúti együttműködési szervezet keretein belüli nemzetközi megállapodások,

melyeknek az Ukrzaliznica és az RCH is tagjai és alkalmazói.

A most hatályát vesztett kétoldalú megállapodásban került rögzítésre többek közt a határforgalmi technológia, a vonatok határátmeneteken át történő közlekedtetése kapcsán egymásnak nyújtandó egyéb szolgáltatások listája és azok díjai is. Ezek újratárgyalására, az új megállapodás előkészítésére a Rail Cargo Hungaria szakértői értekezlet összehívását javasolta, erre azonban az ukrán fél részéről egyelőre nem érkezett érdemi válasz.

Kovács Imre végezetül elmondta, hogy Európa második legnagyobb árufuvarozó vasútvállalatának, a Rail Cargo Austriának egyik vezetőjeként a vita békés rendezését támogatja.

Ez az ukrán félnek is érdeke, mivel az európai irányú nemzetközi áruforgalom vérkeringésébe a most ultimátum elé állított vasutak kapcsolják be az országot.