Kína eddigi legnagyobb összegű közérdekű perét indították egy kínai élelmiszeripari cég ellen

Hamis Starbucks termékek forgalmazásáért 21 millió jüanos (967 millió forint) közérdekű pert indítottak egy dél-kínai élelmiszeripari vállalat ellen – adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna rámutatva, hogy ez Kína eddigi legnagyobb összegű közérdekű pere.

A keresetet a kelet-kínai Csiangszu tartomány fogyasztóvédelmi hatósága nyújtotta be a fucsieni székhelyű Shuangshan Food nevű vállalat ellen. A hatóság a per tárgyát képező összeget büntető jellegű kártérítésként, a fogyasztóvédelmi törvény alapján jelölte meg. A közérdekű per, amelynek indítványát a csiangszubeli Vuhszi város középfokú bírósága szerdai közlése szerint elfogadta, a fogyasztók jogainak és érdekeinek védelme mellett az amerikai székhelyű Starbucks nemzetközi kávéházlánc szellemi tulajdonának megóvását célozza – idézte a Hszinhua kínai állami hírügynökség Csü Sangot, a csiangszui fogyasztóvédelmi tanács helyettes főtitkárát. Csü hozzátette: az eljárással a piaci stabilitás fenntartását is segítik.

Vuhszi piacfelügyelete még 2018 februárjában indított nyomozást a Shuangshan Food ellen, és megállapították, hogy

a vállalat hamis engedélyek és vámárunyilatkozatok felhasználásával értékesített utángyártott Starbucks kávétermékeket.

A hamisított árukat több mint 50 viszonteladónak adták el Kína 18 tartományában, összesen 7 millió jüant (322 millió forint) meghaladó nyereséget termelve.

Az eset kapcsán 2019 decemberében már öt embert ítéltek el bűnügyi eljárás keretében, rájuk a bíróság ötéves börtönbüntetést szabott ki. Az öt elítéltet és a vállalatot továbbá a tavalyi ítélet alapján 10,48 millió jüan (482 millió forint) büntetés megfizetésére kötelezte Vuhszi egyik kerületi bírósága.