Magyar technológia turbózza a robotipart

Az ambiciózus vállalkozás, az OnRobot három céget egyesített, hogy elősegítse a kollaboratív robotika napjainkban végbemenő fejlődését. Az ágazat 2025-re várhatóan 8,5 milliárd dollár forgalmat bonyolít majd.

Enrico Krog Iversen, a kollaboratív robotok iparágvezető úttörőjének számító Universal Robots korábbi vezérigazgatója és a Dán Növekedési Alap három innovatív, úgynevezett end-of-arm eszközökkel foglalkozó vállalatot egyesített, így létrehozva az OnRobotot – írja a BusinessWire nyomán az MTI. Céljuk nem kisebb, mint világelsővé válni egy gyorsan növekedő globális piacon, és hajtóerőt adni a robotok end-of-arm eszközei innovációjának és egyszerű használatának.

A három céget azért választották ki, mert szinergisztikus technológiákkal, hosszú távú jövőképpel és megfelelő képességekkel rendelkeztek. Az új vállalat így az amerikai Perception Roboticsból, a magyar OptoForceból és a dán On Robotból alakult meg, központja pedig Dániában lesz Enrico Krog Iversen irányítása alatt. A három tagvállalat saját tevékenységeit és fejlesztéseit is tovább folytatja. Emellett Németországban, Kínában, az USA-ban, Malajziában és Magyarországon, 2018-tól pedig további helyeken is rendelkezésre állnak majd értékesítési- és műszaki támogatási, valamint képzési központok is azoknak, akik az OnRobot globális viszonteladói.

Iversen azt mondta: „A biztonságos, költséghatékony és sokoldalú kobotok egyre inkább elterjednek, mivel kifinomult és intuitív programozásuknak köszönhetően egyszerűen alkalmazhatók és átprogramozhatók. Az olyan egyszerűen integrálható eszközök, például megfogók és szenzorok alapvető fontosságúak, mivel ezek révén a robotok számos különféle alkalmazáshoz felhasználhatóak.”

Enrico Krog Iversen és a Dán Növekedési Alap 2015-ben eladta az úttörő dán kobot vállalatot, a Universal Robotsot az USA-beli Teradyne-nak 285 millió dollárért. A két befektető az új vállalkozással tovább erősíti Dánia globális pozícióját a robotika terén.

A kollaboratív robotok, amelyek biztonságosan dolgoznak az emberek mellett olyan műveleteknél, mint például a csomagolás, minőségellenőrzés, anyagkezelés, gépek megközelítése, összeszerelés és hegesztés, jelenleg a robotok globális eladásainak 3%-át teszik ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint, azonban 2025-re a részesedésük várhatóan 34%-ra fog emelkedni, ami 25 milliárd dolláros piacot jelent.

„Ez a növekedés akkor valósulhat meg, ha a kobotokat egyre több helyen alkalmazzák” – tette hozzá Iversen. „Kis helyigényük, és az, hogy képesek az emberek mellett dolgozni, ideális választássá teszi őket a kis- és közepes méretű gyártók számára, akiknek a globális versenyben kell helytállniuk. A kobotokat egyre nagyobb mértékben integrálják nagy méretű gyártóüzemekben, például autógyárakban is, ahol olyan folyamatokat vesznek át, amelyeket hagyományos robotokkal nem lehet automatizálni. Ahogyan a kobotok alkalmazási területe bővül, úgy az új eszközök iránti igény is növekszik, amelyeket gyorsan és egyszerűen lehet integrálni a kobot felhasználói interfészében.”

A júniusban Münchenben megrendezett Automatica kiállításon, mely a smart automatika és robotika vezető vására, az OnRobot bemutatja az első teljes mértékben integrált termékeit a kapcsolódó felhasználói felületekkel együtt.

Az OnRobot továbbviszi a magyar OptoForce által kifejlesztett technológiát, megtartva és tovább fejlesztve a magyar szakembergárdát. A cég budapesti telephelyén a továbbiakban is folytatódnak a világszínvonalú robotikai fejlesztések. Az OnRobot ráadásul a teljes közép-európai értékesítési tevékénységét is Magyarországra hozza.

