Néhány kérdésre válaszolva járhat a tartózkodási engedély

A Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgároknak "néhány nagyon egyszerű kérdésre" kell csak válaszolniuk ahhoz, hogy a brit EU-tagság megszűnése után is változatlan jogosultságokkal, állandó letelepedési engedéllyel az országban maradhassanak - mondta a brit belügyminiszter.

Sajid Javid, aki a brit parlament felső kamarája, a Lordok Háza európai uniós igazságügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottságának meghallgatásán ismertette a belügyi tárca álláspontját a külföldi EU-állampolgárok majdani státusával kapcsolatban, kijelentette: azoktól az uniós állampolgároktól, akik a Brexit után is Nagy-Britanniában kívánnak maradni, a brit hatóságok mindössze annyit kérnek majd, hogy hitelesen igazolják személyazonosságukat, nyilatkozzanak arról, hogy a múltban született-e ellenük elmarasztaló bírósági ítélet valamely bűncselekmény miatt, és igazolják, hogy életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek.

Javid szerint a válaszok hatósági ellenőrzése után a folyamodványok ügyében „nagyon gyorsan” megszületnek majd a döntések.

Hozzátette: a brit hatóságok alapállása a folyamodványok elbírálása során „nem az lesz, hogy miért ne adják meg az engedélyt, hanem az, hogy minél gyorsabban megadják mindenkinek”.

Caroline Nokes, a belügyminisztérium bevándorlási ügyekért felelős államtitkára nem sokkal a miniszter felsőházi meghallgatása után, csütörtök délután hivatalosan is ismertette az alsóházban a tárca frissen kiadott, néhány új részlettel bővített 60 oldalas szándéknyilatkozatát az EU-állampolgárok jövőbeni státusa ügyében.

Az államtitkár elmondta: az állandó letelepedett státusért folyamodó külföldi uniós polgárok felhasználóbarát online felületen, akár okostelefonjukra letölthető alkalmazás segítségével is beterjeszthetik majd kérvényüket. Tájékoztatása szerint a program még az idén elindul, de az érintetteknek három évük lesz arra, hogy benyújthassák folyamodványukat.

Caroline Nokes is megerősítette, hogy a kérelmezőknek mindössze a miniszter által említett három kérdésben, a személyazonosság, az esetleges korábbi büntetőeljárások és az életvitelszerű nagy-britanniai tartózkodás ügyében kell rövid igazoló nyilatkozatokat tenniük.

Az államtitkár kijelentette: az egyes kérelmezők büntetőjogi múltjával kapcsolatban a hatóságok azt fogják ellenőrizni, hogy a letelepedett státusért folyamodók nem jelentenek-e biztonsági kockázatot, illetve nem súlyos, sorozatos bűncselekmények elkövetőiről van-e szó.

Hozzátette ugyanakkor, hogy brit hatóságok a kisebb múltbeli kihágásokat nem fogják aggályosnak tartani a folyamodványok elbírálása szempontjából.

Caroline Nokes az alsóházi képviselőknek tartott tájékoztatásában bejelentette, hogy a letelepedett státusért folyamodó felnőtteknek 65 font (valamivel több mint 24 ezer forint) eljárási díjat kell fizetniük. A díj a 16 év alatti gyerekek esetében 32,50 font lesz.

A brit belügyminisztérium csütörtökön közzétett útmutatója szerint kétféle tartózkodási jogviszonyért, letelepedett, illetve előzetes letelepedett státusért lehet majd folyamodni, attól függően, hogy a kérelmező a brit EU-tagság jövő márciusra várható megszűnése után kezdődő átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig eltöltött-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában.

A brit kormány azt már korábban leszögezte – és erről az Európai Unióval is megállapodásra jutott -, hogy azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik az átmeneti időszak végéig még nem töltenek el ennyi időt Nagy-Britanniában, és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak. Ez szerepel a csütörtökön kiadott belügyi útmutatóban is.

Caroline Nokes csütörtöki alsóházi tájékoztatójában hangsúlyozta: az ez utóbbi kategóriába tartózók további díjfizetési kötelezettség nélkül folyamodhatnak majd végleges letelepedett státusért, amint erre a Nagy-Britanniában eltöltött idő alapján jogosulttá válnak.

A belügyi államtitkár kiemelte azt is, hogy a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgároknak jelenleg semmi tennivalójuk nincs, jogosultságaikban semmiféle változás nem lesz a brit EU-tagság megszűnése után tervezett, 2020. december 31-én lejáró átmeneti időszak végéig.

Hozzátette: azok számára, akik 2020 végéig már életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodnak, 2021. június 30. a letelepedett vagy előzetes letelepedett státust kérő folyamodvány benyújtásának határideje.

Nagy-Britanniában a legfrissebb statisztikai becslés szerint 3,8 millió külföldi EU-állampolgár él.

Borítókép: Illusztráció / London

AFP / Nicolas Economou / NurPhoto