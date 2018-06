Nincs elég buborék, bajban az üdítőgyártók

A szén-dioxid hiánya miatt a Coca-Cola brit gyára már a termelést is kénytelen volt korlátozni.

A Coca-Cola Nagy-Britanniában ideiglenesen leállította néhány termék gyártását, ugyanis elfogyott a buborékokat adó szén-dioxid. A raktárkészleteknek köszönhetően azonban egyelőre nem kell kólahiánytól tartani – írja a BBC. A helyzet azonban ezzel még koránt sincs megoldva, ugyanis több sörgyártó, így a Heineken és az Amstel is bejelentette: jelentősen megcsappantak a készleteik. A hiány ráadásul a mélyhűtött termékeket is érintheti, mivel ezeket szén-dioxidból álló szárazjéggel tartják fagyosan.

Az apró buborékok hiánya tehát jókora felfordulást okozhat az élelmiszeriparban, ezért logikusan tehetjük fel a kérdést, mi okozza a hiányt? Nos, a válasz jóval prózaibb, mint gondolnánk: öt nagy európai szén-dioxid-gyár nagyjából egyszerre állt le karbantartás miatt. A hírek szerint legalább az üzemek termeléskiesése már nemcsak a brit, hanem más országok élelmiszerpiacára is hatással lehet.

A probléma arra is felhívja a figyelmet, mennyire fontos szerepet tölt be a szén-dioxid a világban: az élelmiszereken és a hűtési módszereken túl vágóhidakon és egyes orvosi beavatkozásokban is használják, így tartós hiánya esetén egyfajta fontossági sorrend felállítása is szükségessé válhatna az egyes fogyasztók között.