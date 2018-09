Rekordszámú magyar turista látogatott idén Horvátországba

Szeptember végéig az idei 600 ezredik magyar vendég is megérkezhet Horvátországba, így megdőlhet a tavalyi 572 ezres rekord.

Marin Skenderivic a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletvezetője az M1 aktuális csatorna esti műsorában ismertette, hogy a magyar vendégek körében a legnépszerűbb a Kvarner-öböl térsége, a Rab- és a Krk-sziget, valamint Isztria, vagyis az Adria északi, Magyarországhoz legközelebbi része. Dubrovnikot a nagy távolság és az autópálya hiánya miatt kevesebb magyar keresi föl, de más országokból olyan sokan érkeznek oda, hogy olykor korlátozásokat kell bevezetni a zsúfoltság miatt – tette hozzá.

A képviseletvezető megjegyezte, hogy a tapasztalatok szerint a magyarok a tengerparti fürdőzés mellett szeretnek városnéző túrákra indulni és kirándulni is, hiszen – mint mondta – mindenhol föllelhetők a több mint 800 éves közös történelem emlékei. Megjegyezte, hogy az árak idén kissé nőttek és 10 év után az autópályadíjakat is emelték, de más úti célokhoz képest a szolgáltatások ár-érték aránya továbbra is kedvező.

Marin Skenderivic közölte, hogy Horvátország az idei szezonban 17 millió turistára, körülbelül 100 millió vendégéjszakára és 12 milliárd euró bevételre számít.

Borítókép: Illusztráció/Krk-szigete

Forrás: Shutterstock/blazg