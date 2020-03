Számos kihívással néznek szembe a cégek világjárvány idején

Egy világjárvány ideje alatt megtörténhet, hogy az üzleti partnerek nem képesek vagy nem hajlandóak személyesen találkozni, hogy aláírjanak egy szerződést. A videón keresztül történő személyazonosítás és a minősített elektronikus aláírás (QES) használata, mely a kézzel tett aláírással azonos joghatással bír, segít fenntartani az üzletmenet folytonosságát járvány idején is – hívja fel a figyelmet a Trustchain Systems Kft.

A leginkább érintett iparág az eseményszervezés, a turizmus, a gyártás, a logisztika, a kiskereskedelem, valamint a vendéglátóipar lehet.

A cég arra is figyelmeztet, hogy sok szerződésben alkalmazzák az „üzleti nap” fogalmát annak megállapítására, hogy mennyi idő áll a felek rendelkezésére egyes szerződéses kötelezettségeik teljesítésére. Ezért fontos lehet áttekinteni a szerződésekben az üzleti nap fogalmát, valamint az érintett szerződéses pontokat, és átértékelni, hogy reális-e az üzleti napokban megadott határidők betartása.

Azt is figyelembe kell venni, hogy különböző országok eltérően reagálhatnak a rendkívüli helyzetre. Kínában például rendkívüli munkaszüneti napokat vezettek be, míg a hongkongi kormányzat eddig nem jelentett be munkaszüneti napot, de ideiglenesen bezárt, illetve felfüggesztett számos közszolgáltatást, beleértve a postát is.