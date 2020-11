Telitöltötte alapanyaggal a vírus a gyártók raktárait

A járványügyi helyzet jelentősen átírta a közelgő év végi kiszállítások biztonságosságát, nem csoda, hogy a somogyi ipari cégek bőségesen rendeltek alapanyagot és alkatrészt a különféle gyártási folyamatokhoz. Helyenként hónapokra elég a tartalék.

– Előre gondolkodtunk, s minden olyan alapanyagot beszereztünk, amire szükségünk lehet a következő hónapokban – mondta Tóth János, a csurgói Metallux Zrt. elnök-igazgatója. – Nagyjából 50 millió forintot költöttünk a készletek feltöltésére, amely normál napi termelés mellett legalább februárig elég lesz.

Olaszországból és Németországból érkeztek azok a villanymotorok, amelyeket az árumozgató berendezésekbe építenek. A vegyszertároló tartályokhoz szükséges műanyag lemezeket időben megvásároltak, s a nagyméretű idomacél is biztonságos helyen van. Legközelebb a héten küldenek külföldre egy szállítmányt. Tóth János kiemelte: bár megállás nélkül zajlik a termelőmunka, a koronavírus-járvány az üzleti életben erősen érezteti hatását. Így például nehezebb egyeztetni az ügyfelekkel.

– Egy szennyvízkezelő berendezés vagy felületkezelő tervezésekor hasznosabb lehet a személyes megbeszélés – mondta. – A közvetlen találkozók helyett leginkább Skype-on tartjuk a kapcsolatot.

Egy kártevőirtással foglalkozó igali cégnek is folyamatosan szüksége van import alapanyagokra, felszerelésekre. Így a permetezőszerek és a gépekhez szükséges alkatrészeken kívül védőeszközöket is rendeltek. Horváth Tünde ügyvezető azt mondta: a forgalmazók is azt tanácsolják, hogy legyen elegendő készletük. Molnár Tibor, az egyik kaposvári járműipari vállalkozás ügyvezetője hangsúlyozta: a műszaki termékekből tavasszal is folyamatos volt az ellátás, abban bízik, hogy most sem lesz gond. Mindenesetre fék-, kuplung- és motoralkatrészekből is jókora mennyiséggel rendelkeznek, több nagykereskedővel állnak kapcsolatban.

Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója kiemelte: nem halmoztak fel extra készletet, nincs korlátlan raktárkapacitásuk. – Nem szeretnénk, ha nyakunkon maradna a fel nem használt alapanyag, az senkinek nem lenne jó – mondta. – Van olyan áru, amiből néhány napra elegendő készlet kell, más termékből akár három hónapnyi a tartalék. Pillanatnyilag azt tapasztaljuk, a környező országokból biztosítják az alapanyag-utánpótlást, s a szállítást is életben kívánják tartani.

Folyamatos ellátás

– Tavasszal átmeneti áruhiány volt egyes vegyi- és élelmiszer termékekből, cukorból, étolajból és élesztőből, most mindenből folyamatos az ellátás – közölte Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője. – Gondot jelenthet viszont a drágulás: bizonyos import áruk, illetve import alapanyagból készült termékek ára jócskán megnőtt. Novembertől az egy literes étolaj 449 forint helyett 529 forintba kerül.

Ugrik az évzáró buli, két hétre leállnak a gyártással

A Kaposvári Videotonnál a terv feletti megrendelés és a gyenge forint árfolyamnak köszönhetően idén több mint 40 milliárd forint bevételre számítanak. 2019-ben 41,5 milliárd forint volt a forgalmuk. Az év végi kiszállítások ütemezetten zajlanak még hat hétig, december 18-án két hétre leállnak. A koronavírus-járvány miatt elmarad a hagyományos évzáró ünnepség, ám a kitüntetéseket és a törzsgárda jutalmakat megkapják az érintettek.