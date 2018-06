Tovább terjeszkedik a Fornetti

Az újabb piacok meghódításánál fontosabbnak tartja a cég a régiós erősödést

A tizenöt országban aktív Fornetti betört a lengyel, a ciprusi és a horvát piacra is, az idén pedig befejezné teljes romániai franchise hálózatának rebrandingjét. Az utóbbi projekt Bulgáriában is kiemelt fontosságú. A megfelelő időzítés, a priorizálás és a munkaszervezés kulcsfontosságú Kelemen Szilárd, a Fornetti nemzetközi franchise és concept üzletágának igazgatója szerint – írja a legfrissebb Világgazdaság.

Az elmúlt években több új piacot is meghódítottak. Mi kell ahhoz, hogy sikeresen induljon a cég egy számára új országban?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagyon összetett a piacra lépést megelőző folyamat. Birtokában kell lenni olyan alapvető helyi információknak, mint a népesség, az infrastruktúra, a vásárlóerő, a vevőtípusok, a lehetséges partnerek köre. Fel kell mérni a piaci szegmens szerkezetét, azaz meg kell vizsgálni a konkurenciát, az árszintet, a piaci réseket. A megfelelő mennyiségű és minőségű információk birtokában kialakítható az elvi stratégia, de a hódítás indításának legfontosabb eleme az ütőképes, kompetens és helyismerettel rendelkező csapat felállítása.

Nagyjából mennyibe kerül a cégnek a belépés egy új piacra?

Ez elsősorban azon múlik, hogy milyen formában kezdjük meg az üzleti tevékenységet. Ez történhet termelőegység létesítésével, saját üzemeltetéssel vagy termelőegység létesítésével master franchise partner bevonásával, esetleg saját üzemeltetéssel, de anyaországi gyártóbázissal, továbbá névhasználó partner révén is, amely egyfajta franchise-átadói szerepet tölt be, de a brand tulajdonjogával nem rendelkezik. Az ebből a szempontból legdrágább projekt nyilvánvalóan Románia volt, mert ott egy nagyobb gyártókapacitású üzemet építettünk, amely ma is a Fornetti csoporté, és jókora hányadot tesz ki a cég teljes gyártókapacitásából.

Az új tulajdonos hogyan segíti a nemzetközi terjeszkedést?

Az új tulajdonos mint nemzetközi szakmai cégcsoport nyilvánvalóan mindig is országhatárokat átívelően gondolkodott, így a külföldi terjeszkedés az üzletpolitikájának egyik meghatározó alapelve. A Fornetti munkáját természetesen nagyban segíti a csoport nemzetközi jelenléte, országspecifikus tapasztalatai. Gyakorlati segítség például a lengyelországi terjeszkedésünk kapcsán, hogy a csoporthoz tartozó lengyelországi leányvállalat révén már kiépített disztribúciós hálózat állt rendelkezésünkre az In-Store-Bakery üzletág kiépítéséhez.

Nehezebb ma új piacra lépni, mint néhány éve?

Tizenöt országban vagyunk jelen, ebből hat országban kizárólag nemzetközi kiskereskedelmi hálózatok révén. A 2000-es évek eleji terjeszkedés abból a szempontból könnyebb volt – országtól függetlenül –, hogy a régióban új volt a koncepció, és robbanásszerűen nőtt a Fornetti sikere, mindazonáltal természetesen még így is rengeteg munkát, szakértelmet és elkötelezettséget igényelt. Ma, a megváltozott piaci körülmények között Lengyelország a legnagyobb kihívás, főként, mert le kell rombolnunk a Fornettiről az elmúlt évek alatt kialakult képet, és megújítva, a megfelelő színvonalra emelve újra meg kell ismertetnünk a piaccal – így ez inkább egy nehéz újrabelépés.

Tavalyi terveik szerint idén augusztusig megnyitják az első németországi üzletüket Berlinben. Hol tartanak az előkészületek

Ez még várat magára. Már tettünk előkészítő lépéseket, de amíg nem teremtjük meg az induláshoz szükséges feltételeket a megfelelő partnerekkel, nem kezdjük meg a projektet. Most más régiókban erősítünk, főként a környező országokban.

Felmerült a ciprusi terjeszkedés is. Ez hol tart?

Ciprus kapcsán abszolút pozitív eredményekről számolhatok be. Terveinknek megfelelően megnyitottuk az első öt Fornetti látványpékséget ciprusi partnerünkkel, aki az eddigi eredmények tükrében további öt üzletet nyitna a következő évben.