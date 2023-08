Teveliné Horváth Melinda szerint mindkét típusú sport tartogathat pozitív lehetőségeket a visszahúzódó gyermekek számára. A kaposvári okleveles pszichológus, sportszakpszichológus úgy véli: a csapatsportok előnye, hogy megoszlik a felelősség, kevésbé nyomaszthatja a verseny terhe a sportolót. Természetesen ez sem minden esetben ilyen egyszerű, hiszen a túlzottan perfekcionista gyermekek ebben a szituációban is a maximális teljesítményre törekednek, s lehet, hogy a társak számára sem akarnak csalódást okozni, így azért hajtanak, hogy még többet hozzanak ki magukból. A figyelem a csapatsportok esetén nem olyan erősen fókuszál az egyénre, így egy visszahúzódó, zárkózott gyermek számára nem annyira megterhelő. Ráadásul a társaitól tud segítséget is kérni, ha úgy érzi, hogy megakadt a folyamatban. Ehhez természetesen az kell, hogy a csapat egy optimálisan működő közösség legyen. Az egyéni sportok esetében azonban úgy érezhetik, minden szem rájuk szegeződik, egyedül vannak, övék minden felelősség, s ez szorongásokkal teli környezetet teremthet számukra. Azonban, ha a gyermek sikert ér el egyéni sportágban, az nagyon pozitívan befolyásolhatja az önbizalmát, ami a későbbiekre nézve is jó hatással lehet rá.

A szakpszichológus szerint a sport megtanít kezelni a kudarcokat, fejleszti az önbizalmat, általa megismeri az egyén saját képességei határait, fejlődik az önuralma és az önbizalma is. Ezért az önbizalom-hiányos gyermeknek is ajánlott, hiszen személyiségfejlődését pozitívan befolyásolja, s lehetséges, hogy olyan szintű mentális fejlődésen megy keresztül a sikerek hatására, hogy profi sportolóvá válik a későbbiekben. Ha nem sikerül áttörni önmagában a gátat, akkor is jó dolog a sport az életében, sokat tanulhat belőle, ebben az esetben inkább csak az a kérdés, hogy milyen szintre jut majd el. Szülőként is fontos szem előtt tartani, hogy nem kell, s nem is lesz minden gyermekből élversenyző. Némelyek megmaradnak a hobbi szintjén, ahol ennek ellenére sikeresnek érezhetik magukat, s boldogan sportolhatnak.