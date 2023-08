– Ez az év teljes mélyrepülés – mondta Boncz Edit, a Kutyatár elnöke. – Semmiféle előrelépést nem tapasztalunk a felelős állattartásban, sem a gondolkodás, sem pedig a szankcionálás terén. Meggyőződésem, hogy csak utóbbival lehetne eredményt elérni, csak a valós büntetés segíthetne abban, hogy ne tartsanak állatot következmények nélkül azok, akik nem tudnak megfelelően gondoskodni róluk. Az állatvédő elmondta: évente átlagosan 400 ebet fogad be a menhely, az idei esztendőben azonban még súlyosabb a helyzet. Rengeteg kóbor, életveszélyben lévő macska mentéséről is gondoskodnak, ám az ő elhelyezésük is pluszteherrel jár. A menhely mellett több befogadó saját otthonában helyezi el az állatokat, akad, akinél 18, másnál 25-30 macska is van. – Elkeserítő a helyzet, ráadásul sokszor még számon is kérnek bennünket, hogy nekünk kötelességünk lenne segíteni – tette hozzá Boncz Edit. – Más úgy tartja, hogy ez nekünk kvázi a szakmánk, és minket tesznek felelőssé, ha nincs kapacitásunk egy újabb állat megmentésére.

Az emberek többsége várja, hogy megoldódjon a kóbor állatok problémaköre, de elenyésző részük vesz csak magukhoz állatot az utcáról. Boncz Edit szerint az ideiglenes örökbefogadók sincsenek sokan, hiszen terhet jelent, a komfortot befolyásolja egy-egy állat otthoni elhelyezése. Az állatvédő hozzátette: járnak óvodákba, iskolákba, hogy népszerűsítsék a felelős állattartást, nagy erőket fordítanak az állatok ivartalanítására is, de valós megoldást szerinte csak a radikális ellenőrzés és a szankcionálás gyakorlatban történő bevezetése hozhatna.