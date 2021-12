Pásztor Anna az érettségi után úgy döntött, hogy mielőtt továbbtanul, kipróbálja magát külföldön. Első útja Londonba vezetett, ahol hamar felfigyelt vagányságára a titkosszolgálat. Az énekesnő persze gondolkodás nélkül mondott igent a feladatra, ami korántsem volt veszélytelen. Az Anna and the Barbies frontembere erről az időszakról is mesélt Hajdú Péternek a vasárnap este adásba kerülő Frizbi felvételén – írja a Ripost.