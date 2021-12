Az Aleskaként is ismert Sáfrány Emese riasztó fotókat posztolt magáról két hete, bekötött fejjel vitte a mentő a kórházba. Azóta kiderült, hogy otthoni baleset történt: leesett az ágyról égő cserélés közben, és az asztal sarka felszakította az állát, ami felszakadt, az izmokat is össsze kellett varrni, a sok vérvesztés miatt pedig elájult. Most lekerült a kötés, és megmutatta a heget.

„Hát ez lenne az új”arcom. A baleset óta ugyan nagyon szépen gyógyul az arcom, de óriási (számomra legalábbis) heg még jó darabig biztosan látszani fog„

- írta a képek mellett az Origo cikke szerint.