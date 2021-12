„Dr. Krasznai Zsoltot közel 17 éve ismerem és mérhetetlenül precíz, profi plasztikai sebésznek és nagyszerű embernek tartom! Korábban megkaptam a “műnő” jelzőt, mert vállaltam, hogy a szülést követően meg lett plasztikázva a mellem. Vállaltam, mert ez is én vagyok. Nincs ebben semmi különös. A mell egy épp olyan testrész, amit életmóddal nem vagy kevésbé lehet korrigálni, növelni vagy szebbé tenni - írja a Metropol.

Nos! 10 év után elérkezett a csere ideje és tegnap délután sikeresen meg is történt. A korábbi implantátummal nem volt semmiféle problémám, az eltelt idő miatt volt időszerű a csere. Szeretném megköszönni @drkrasznai-nak és csapatának a profizmust és azt, hogy szinte egyáltalán nincs fájdalmam! Ez egyszerűen hihetetlen! Zsolt legendásan híres erről és ez most is így történt. Aki járt már itt, az pontosan tudja, hogy miről beszélek.

S, hogy miért most történt a csere? Mert 2 edzés és tábor között most tudtam időt szakítani arra, hogy az előírt pihenési időt betartsam” – írta Rubint Réka a posztjában.