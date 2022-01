Kulcsár Edina a hét elején tette közzé első videóklipjét, ami a szakításról szól. Most új párja is csatlakozott hozzá, GwM is új zenével rukkolt elő. Szombaton este került fel a videómegosztókra legújabb slágere Megcsináltad címmel.

Egyelőre úgy tűnik őt is inkább a szakítás, mint az új szerelem ihelette meg: a rapper egy fájdalmas szakításról énekel.

Varga Márk, Gino West Marky néven, 2013-ban robbant be a köztudatba Curtisnek köszönhetően, azóta pedig saját karriert épített, önálló produkciós céggel. A legújabb szerzeményt itt lehet meghallgatni: