Megmutatta hercegét Tóth Andi.

Az énekesnő kedden ünnepelte 23. születésnapját, egy budapesti étteremben bulit is szerveztek neki.

Itt készítettek közös fotót a Dancing with the Stars táncosával, Andrei Mangrával, amit Instagramra is feltettek.

A hercegem– írta a kép mellé Tóth Andi a Bors találata szerint.

A táncos ugyanezen a képhez azt írta:

Visszajött a cicám!

A rajongók fantáziáját ez ismét beindította. Volt, aki nem kertelt, és hozzászólásban rákérdezett az énekesnőnél, csak barátok-e Andrei Mangrával, ám választ nem kapott.