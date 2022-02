Fáradtan, még fehéren, de annál boldogabban megérkezve a Paradicsomba" - írta Dóri a sokat mutató kép alá. A tévés láthatóan nagyon jól érzi magát most, hogy kiszakadt egy kicsit a télből a nyárba.

Kovács Dórát az Éjjel-nappal Budapestben ismerte meg az ország, azóta már több műsorban is feltűnt, jelenleg kozmetikusként dolgozik. Dóri tavaly év elején vetett véget se veled-se nélküled kapcsolatának, azóta szingliként élt. Három hónappal ezelőtt viszont ismét rátalált a szerelem, a párját most meg is mutatta követőinek - írja a life.hu.