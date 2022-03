Kasza Tibi a családjával Miamiban nyaral, felesége pedig a nyaralás végéhez közeledve mutatta meg magát, és egy élményüket is megosztotta a rajongókkal.

„A kis családi nyaralásunk hamarosan a végéhez ér, fantasztikusan éreztük magunkat. Bár, aki utazott már gyerekkel, az pontosan tudja, hogy a szülők számára ez egy 3 és fél évessel aktív pihenés. Viszont voltunk 5D ultrahangon, most először jött velünk Lora Bella is, és bár nagyon aggódtam, hogy fog neki tetszeni, én személy szerint csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy vigye el a nagyobb gyerkőcöt is, mert hatalmas élmény volt” – írta az Origo találata szerint.