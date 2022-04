Új kezdet 1 órája

Szilágyi Liliána súlyos döntésre szánt el magát: itt a vége

Az ismert úszónő, Szilágyi Liliána vallomása tavaly év végén sokkolta az országot. A sportoló azzal állt nyilvánosság elé, hogy édesapja, aki korábban edzője is volt, éveken át testileg és lelkileg is bántalmazta, sőt szexuálisan is zaklatta.

Liliána az elmúlt hónapokban súlyos vádakat fogalmazott meg Szilágyi Zoltánnal és a férfi családjával kapcsolatban. A napokban például azzal botránkoztatta meg a nyilvánosságot, hogy azt mondta egy interjúban, nemcsak édesapja, hanem apai nagymamája is zaklatta őt. Forrás: Szilágyi Liliána Instagram Az úszónő most újabb megdöbbentő bejelentéssel került a címlapokra. Szilágyi Liliána ugyanis eldöntötte, hogy felhagy az úszással – írja a Ripost. A lap idézi a sportoló szavait, aki elmondta, hogy korábban balettozni szeretett volna, ám apja terelte a medence felé. Most azonban már az lesz, amit ő akar és nem enged senki nyomásának. Igazából három hete döntöttem el ezt végleg, most még a gyászidőszakban vagyok. A jövőben alkotni akarok. Nagyon szívből döntő, lángoló valaki vagyok. Az úszást racionálisan csináltam, nem szívből. Nagyon várom, hogy valamit tiszta szívből csináljak. Lehet, hogy nem lesz világraszoló, de alkotni fogok – idézi a lap Liliánát a Life.hu szemléje szerint.

