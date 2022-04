Megrendítő történettel kereste a kisalföld.hu szerkesztőségét Rajkáról Keszőcze Józsefné, akit sokan Babaként ismernek. Édesanyját 84 évesen veszítette el tavaly december 12-én.

A család koporsós temetésre készült, hogy a húsz éve elhunyt férje mellé helyezzék örök nyugalomra az elvesztett édesanyát, nagymamát.

Vörös Ferencné holttestét december 21-én nem találták a temetkezési vállalat munkatársai, majd később kiderült, hogy Győrben elhamvasztották. Lánya – akinek a legnagyobb fájdalma, hogy nem tudott elbúcsúzni a szeretett anyukájától – szeretné megtudni, mi is történt valójában és ki a felelős mindezért. Bírósághoz fordult.

„Édesanyám kifejezett óhaja volt, hogy ne hamvasszuk el halála esetén, azonban ez nem teljesülhetett”

– panaszolta Keszőcze Józsefné, aki 84 éves anyukája, Vörös Ferencné ügyében a bírósághoz fordul.

Ellenezte a hamvasztást



– Édesanyám velünk egy családi házban, külön lakrészben élt sokáig. Sajnos, miután öt hónapon belül kétszer is combnyaktörést szenvedett, ami miatt 24 órás felügyeletre és ápolásra szorult, úgy döntöttünk, hogy idősek otthonában lássák el. Tavaly december 7-én fulladásos panaszokkal, lázasan vitték be a Karolina Kórházba. Állapotáról mindennap érdeklődtem, a látogatási tilalom miatt sajnos nem tudtam bemenni hozzá. December 12-én délelőtt az ápolónő még azt mondta, hogy jobban van és várhatóan napok múlva visszaengedik az otthonba. Délután 2-kor hívtak, hogy vélhetően légzési elégtelenség miatt elhunyt az alkalmazott terápia ellenére. Másnap kértem, hogy mellőzzék a boncolást, és édesanyám végakarata szerint hamvasztást sem szeretnénk – avat be a megtört asszony. Mint mondja, a Pax Tecum Kft.-től rendelte meg a koporsós temetést.

– Előkészítettem egy szép ruhát, amiben elkísérhetjük utolsó útjára. A Pax Tecum Kft. két munkatársa december 21-én kereste fel a halotthűtőt, hogy átvegyék a holttestet. Azt a tájékoztatást kapták, hogy Vörös Ferencné néven halott nem található ott. Közben kiderült, hogy egy hasonló vezetéknevű, jóval fiatalabb hölgy teste még ott feküdt, akit már december 17-én el kellett volna hamvasztaniuk

– folytatja a történetet.

Forrás: kisalföld.hu

Vélhetően összekeverték a holttesteket



A Pax Tecum Kft. együttműködésével történt hosszas utánajárás és érdeklődés után a család azt a tájékoztatást kapta, hogy Vörös Ferencné hamvasztása történt meg december 17-én, így a másik elhunyt hölgy adataival ellátott urna a 84 éves asszony hamvait tartalmazza.

– A temetés december 23-ra lett kitűzve, koporsós búcsúztatásra készültünk. Édesapámat húsz éve vesztettem el, akkor gyönyörű sírkő készült, mellé terveztük koporsóban örök nyugalomra helyezni édesanyámat is.

A gyász napjaiban megrendültem, megdöbbenéssel és mély fájdalommal értesültünk a történtekről, különösen, hogy anyukám külön kérte, hogy „ne égessük el”, és mi akaratát tiszteletben tartva intézkedtünk. Az külön fáj, hogy kórházba kerülése után nem tudtam vele találkozni, és halála után pedig a végső búcsútól is megfosztottak. Ahogy azt sem tudom, hogy valójában kinek a hamvait temettük el december 23-án.

Mindenképpen szeretném, ha erre fény derülne, ezért bírósághoz fordulunk – emelte ki az asszony. A sors különös fintora, hogy három évtizede első férjét is úgy vesztette el egy lengyelországi balesetben, hogy máig nem tudja, hogy valójában az ő holtteste fekszik-e a sírban.

Bírósághoz fordul a család



– Azt érzem, hogy nincs meg az anyukám. Tartozom neki és magunknak is annyival, hogy megtudjuk, mi történt. Édesanyámat, mindenki Karolina nénijét ugyanis nemcsak a családunk, hanem a rajkaiak közül is sokan szerették – búcsúzott Keszőcze Józsefné, megjegyezve, hogy külön fájó, hogy édesanyja már nem élhette meg, hogy megszülessen a dédunokája.

Keszőcze Józsefné ügyvéden keresztül kereste meg az eset körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása érdekében a kórházat, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-t, valamint az Anubisz Temetkezési Kft.-t. Utóbbi sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A Karolina Kórház az ügyben nem kíván nyilatkozni.