Villámcsapásként jött a hír szerda este: az ország álompárja, Szabó Zsófi és Shane Tusup felbontották a jegyességüket. Az okokról azonban nem kívánnak nyilatkozni. Az egykori sztárpár az Instagram-oldalukon közölte a történteket, a képek alatt pedig kommentelők százai teszik fel a kérdést: mi történhetett? Hiszen úgy tűnt, a szerelmesek élete már tökéletesebb nem is lehetne. Közös tetoválás, csodálatos lánykérés és romantikus posztok tömkelege üzente a külvilágnak: irigylésre méltó az életünk!

Újra megtörtént?

Shane Tusup nem most először húzott gyűrűt egy nő ujjára, de úgy tűnik, nincs szerencséje, hiszen minden alkalommal visszakapta a csillogó gyémántot. Volt feleségével, Hosszú Katinkával a válás mellett döntöttek, ám az okokról kétféleképpen nyilatkoztak: míg Shane szerint Katinka hűtlensége okozta a házasság végét, addig az úszónő szerint minden probléma forrása edző férjének indulatkezelési problémái voltak.

Olyan emberre nehéz felnézni, aki nem tudja kontrollálni az indulatait

– nyilatkozta korábban a 24.hu-nak Katinka.

Később kiderült, Tusupnál többször is elszakadt a cérna nyilvánosan is, hiába volt épp egy versenyen, szavait nem megválogatva üvöltött akár a szurkolóknak, akár egy másik edzőnek is. Olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy egy-egy durva veszekedés alkalmával Shane otthon tört zúzott. A kapcsolatuk mára annyira megromlott, hogy a nemrég bemutatott Katinka című filmmel kapcsolatban is Zsófi egyeztetett Shane nevében. Vajon a történelem ismételte önmagát?

Heves viták

A Bors megtudta, hogy a színésznő-műsorvezető és a tréner kapcsolata hasonló okok miatt érhetett véget.

Shane erős személyisége akarva-akaratlanul egy alá-fölé rendeltségi viszonyt alakított ki, amibe egy szintén erős személyiségű nő nem tud belesimulni. Az edző - úgy tudjuk – olyannyira akaratos és önbizalommal túlfűtött, hogy a saját akaratát tűzön-vízen keresztül érvényesíti. Bár ez edzőként sikereket hoz, a párkapcsolatában ez nem volt célravezető és emiatt heves viták alakultak ki.

Zsófi egy komolyabb összezördülés során pánikrohamot kapott, amit Shane nem kezelt túl jól. A színésznő ekkor szánta el magát a végzetes lépésre: felbontja a jegyességet párjával. A férfinek és Zsófinak végül sikerült megegyezniük a szakításról, hiszen a szerda esti Instagram-posztjukban ugyanazokkal a szavakkal tudatták a követőikkel, hogy kapcsolatuk véget ért, ám ennél több információt nem szeretnének tudatni a rajongókkal.

Látszat volt?

A pár életében mindig is közös pont volt a sport szeretete, ám úgy tudjuk a kapcsolat ilyen téren is eldurvult. Shane mindig is teljesítmény és célorientált volt és az ösztönzése képes átesni a ló túloldalára, amivel ő csak jót akar, ám a másik fél már teherként éli meg.

Hogy pontosan mi történt a négy fal között, arra csupán Zsófi és Shane tudna válaszolni, ám ők hallgatásba burkolóznak.

Olyannyira, hogy Zsófi a csütörtöki Reggeliben sem szerepelt, pedig ikonikus arca a műsornak. A műsorvezető még hétfőn is a csillogó jegygyűrűjében szerepelt a kamerák előtt, így felmerül a kérdés. Mindössze 4 nap alatt romlott így el minden?