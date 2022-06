A rapper, G.w.M Mága Jennifer – Sztárok az életemből című műsorában vendégeskedett, ahol őszintén mesélt többek között arról is, hogy nem titkolja roma származását, és hogy ez milyen hatással van szerelmével való kapcsolatára.

„Itt azért olyan komfortos kompromisszumoknak kell születnie, hogy az működőképes legyen, amit ő is és én is meghozok. Ha leül 8-10 férfi egy asztalhoz, oda egy nő miért ülne be? Ez evidens szokásoktól és tradícióktól függetlenül. Én sem ülök be 8 csaj közé” – mondta a rapper, majd hozzátette, neki a szerelmével kapcsolatban milyen kompromisszumokat kell meghoznia.

„Tudom, mi a velejáró, mit hoz magával Edina. Ő ugyanúgy tisztában van azzal, én mit hozok. Ő egy közszereplő, egy szépségkirálynő, aki a médiában szerepel. Üzletasszony, leül meetingelni egy férfival, ez például zavarhatna, de ez is vele járó dolog, ami mellett eltekintek” – jelentette ki a Bors cikke szerint.